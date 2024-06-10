https://1prime.ru/20240610/avtomobili-849033588.html

Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян

Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян - 10.06.2024, ПРАЙМ

Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян

Весной 2024 года автомобили в России стали гораздо доступнее, чем в прошлом году, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков портала... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T14:44+0300

2024-06-10T14:44+0300

2024-06-10T14:59+0300

россия

авто

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Весной 2024 года автомобили в России стали гораздо доступнее, чем в прошлом году, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков портала "Авто.ру" и hh.ru.Так, согласно данным экспертов, весной текущего года медианная зарплата по России повысилась на 10 процентов к февралю, благодаря чему стоимость автомобилей продемонстрировала снижение на 1-3 процента. В этой связи в марте средний по стране индекс отечественного автомобиля составил 18,2 месячной зарплаты, а иномарки — 23,4, в то время как еще в январе было 20,8 и 26,6 соответственно.Говоря об автомобилях-маркерах, аналитики пишут, что в апреле автомобиль Lada Vesta был доступнее всего в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В то же время машина Hyundai Solaris примерно совпадает с показателями предыдущего автомобиля.

https://1prime.ru/20240610/voditeli-849022666.html

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россия, авто