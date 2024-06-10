Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240610/avtomobili-849033588.html
Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян
Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян - 10.06.2024, ПРАЙМ
Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян
Весной 2024 года автомобили в России стали гораздо доступнее, чем в прошлом году, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков портала... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:44+0300
2024-06-10T14:59+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_0:5:3623:2043_1920x0_80_0_0_d06030f9352fb3fa8451aaeea78048e8.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Весной 2024 года автомобили в России стали гораздо доступнее, чем в прошлом году, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков портала "Авто.ру" и hh.ru.Так, согласно данным экспертов, весной текущего года медианная зарплата по России повысилась на 10 процентов к февралю, благодаря чему стоимость автомобилей продемонстрировала снижение на 1-3 процента. В этой связи в марте средний по стране индекс отечественного автомобиля составил 18,2 месячной зарплаты, а иномарки — 23,4, в то время как еще в январе было 20,8 и 26,6 соответственно.Говоря об автомобилях-маркерах, аналитики пишут, что в апреле автомобиль Lada Vesta был доступнее всего в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В то же время машина Hyundai Solaris примерно совпадает с показателями предыдущего автомобиля.
https://1prime.ru/20240610/voditeli-849022666.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844620113_447:0:3176:2047_1920x0_80_0_0_22818fff6450441455e444b8b36d3396.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
14:44 10.06.2024 (обновлено: 14:59 10.06.2024)
 
Аналитики заявили, что автомобили стали доступнее для россиян

"Авто.ру": весной россиянам стало проще купить автомобиль

© Пресс-служба ПАО | Перейти в медиабанкАвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
© Пресс-служба ПАО
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Весной 2024 года автомобили в России стали гораздо доступнее, чем в прошлом году, сообщает издание "Известия" со ссылкой на исследование аналитиков портала "Авто.ру" и hh.ru.
Так, согласно данным экспертов, весной текущего года медианная зарплата по России повысилась на 10 процентов к февралю, благодаря чему стоимость автомобилей продемонстрировала снижение на 1-3 процента. В этой связи в марте средний по стране индекс отечественного автомобиля составил 18,2 месячной зарплаты, а иномарки — 23,4, в то время как еще в январе было 20,8 и 26,6 соответственно.
Говоря об автомобилях-маркерах, аналитики пишут, что в апреле автомобиль Lada Vesta был доступнее всего в Дальневосточном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. В то же время машина Hyundai Solaris примерно совпадает с показателями предыдущего автомобиля.
Москвич 6 - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Водителям в РФ рассказали о возможности снятия авто с регистрации при угоне
10:40
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала