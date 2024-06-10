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Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года - 10.06.2024, ПРАЙМ
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года
Лидером на российском авторынке в мае стал китайский Haval, сообщил "Автостат". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T23:39+0300
2024-06-10T23:39+0300
2024-06-10T23:39+0300
экономика
россия
haval
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Лидером на российском авторынке в мае стал китайский Haval, сообщил "Автостат".В мае в России было продано 14 тысяч автомобилей Haval. В целом за пять месяцев продажи составили 66,2 тысячи машин, что в 2,2 раза больше, чем за январь-май 2023 года. Доля Haval на рынке достигла 11,1%. Наиболее популярным стал кроссовер Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тысячи машин. На второй строчке — Haval M6 с 2,7 тысячи проданных авто за месяц. Продажи среднеразмерного кроссовера Haval Dargo увеличились в 2,1 раза по сравнению с маем прошлого года и составили около двух тысяч автомобилей в мае 2023 года.
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россия, haval
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года
Китайский Haval стал лидером российского рынка иномарок в мае
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ.
Лидером на российском авторынке в мае стал китайский Haval, сообщил "Автостат
".
В мае в России было продано 14 тысяч автомобилей Haval. В целом за пять месяцев продажи составили 66,2 тысячи машин, что в 2,2 раза больше, чем за январь-май 2023 года. Доля Haval на рынке достигла 11,1%.
Наиболее популярным стал кроссовер Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тысячи машин. На второй строчке — Haval M6 с 2,7 тысячи проданных авто за месяц. Продажи среднеразмерного кроссовера Haval Dargo увеличились в 2,1 раза по сравнению с маем прошлого года и составили около двух тысяч автомобилей в мае 2023 года.