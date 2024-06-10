Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240610/avtomobili-849047710.html
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года - 10.06.2024, ПРАЙМ
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года
Лидером на российском авторынке в мае стал китайский Haval, сообщил "Автостат". | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T23:39+0300
2024-06-10T23:39+0300
экономика
россия
haval
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_0:106:2201:1344_1920x0_80_0_0_fb54709bf7fa485ab0310c0208793bb9.jpg
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Лидером на российском авторынке в мае стал китайский Haval, сообщил "Автостат".В мае в России было продано 14 тысяч автомобилей Haval. В целом за пять месяцев продажи составили 66,2 тысячи машин, что в 2,2 раза больше, чем за январь-май 2023 года. Доля Haval на рынке достигла 11,1%. Наиболее популярным стал кроссовер Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тысячи машин. На второй строчке — Haval M6 с 2,7 тысячи проданных авто за месяц. Продажи среднеразмерного кроссовера Haval Dargo увеличились в 2,1 раза по сравнению с маем прошлого года и составили около двух тысяч автомобилей в мае 2023 года.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83663/96/836639687_134:0:2065:1448_1920x0_80_0_0_2924213586be3bee0966e2edc0856d98.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, haval
Экономика, РОССИЯ, Haval
23:39 10.06.2024
 
Назван лидер российского рынка иномарок в мае 2024 года

Китайский Haval стал лидером российского рынка иномарок в мае

© Пресс-служба губернатора Тульской области | Перейти в медиабанкКитайский автомобиль Haval
Китайский автомобиль Haval
© Пресс-служба губернатора Тульской области
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Лидером на российском авторынке в мае стал китайский Haval, сообщил "Автостат".
В мае в России было продано 14 тысяч автомобилей Haval. В целом за пять месяцев продажи составили 66,2 тысячи машин, что в 2,2 раза больше, чем за январь-май 2023 года. Доля Haval на рынке достигла 11,1%.
Наиболее популярным стал кроссовер Jolion, который разошелся тиражом 6,4 тысячи машин. На второй строчке — Haval M6 с 2,7 тысячи проданных авто за месяц. Продажи среднеразмерного кроссовера Haval Dargo увеличились в 2,1 раза по сравнению с маем прошлого года и составили около двух тысяч автомобилей в мае 2023 года.
 
ЭкономикаРОССИЯHaval
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала