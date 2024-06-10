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Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей

Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей - 10.06.2024, ПРАЙМ

Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей

Калининградский "Автотор" планирует снизить выпуск автомобилей до 70 тысяч. Об этом в интервью "Россия-24" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T23:29+0300

2024-06-10T23:29+0300

2024-06-10T23:30+0300

экономика

россия

калининград

автотор

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует снизить выпуск автомобилей до 70 тысяч. Об этом в интервью "Россия-24" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов."План на этот год — примерно 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от того, как они налаживают работу со своими китайскими партнерами", — сказал Алиханов.Ранее сообщалось, что "Автотор" по итогам 2024 года планирует выпустить до 100 тысяч машин. По итогам 2023 года было выпущено 38 тысяч, а прогноз по производству в течение года пересматривался несколько раз.Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

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россия, калининград, автотор