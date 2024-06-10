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Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей
Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей - 10.06.2024, ПРАЙМ
Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей
Калининградский "Автотор" планирует снизить выпуск автомобилей до 70 тысяч. Об этом в интервью "Россия-24" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T23:29+0300
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует снизить выпуск автомобилей до 70 тысяч. Об этом в интервью "Россия-24" заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов."План на этот год — примерно 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от того, как они налаживают работу со своими китайскими партнерами", — сказал Алиханов.Ранее сообщалось, что "Автотор" по итогам 2024 года планирует выпустить до 100 тысяч машин. По итогам 2023 года было выпущено 38 тысяч, а прогноз по производству в течение года пересматривался несколько раз.Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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Экономика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, Автотор
Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей
Калининградский "Автотор" снизил план по производству автомобилей до 70 тысяч
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ.
Калининградский "Автотор" планирует снизить выпуск автомобилей до 70 тысяч. Об этом в интервью "Россия-24"
заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.
"План на этот год — примерно 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от того, как они налаживают работу со своими китайскими партнерами", — сказал Алиханов.
Ранее сообщалось, что "Автотор" по итогам 2024 года планирует выпустить до 100 тысяч машин. По итогам 2023 года было выпущено 38 тысяч, а прогноз по производству в течение года пересматривался несколько раз.
Автомобильный холдинг "Автотор" был основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год.
До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
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