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ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240610/banki-849046758.html
ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ
ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ - 10.06.2024, ПРАЙМ
ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ
ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ, в том числе по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщила пресс-служба банка. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T21:36+0300
2024-06-10T21:36+0300
экономика
россия
втб
банки
ипотека
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ, в том числе по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщила пресс-служба банка. "С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, Дальневосточной и Арктической ипотеке, ИТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям", - говорится в сообщении. Как отмечает банк, решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится "охладить" рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле, добавляется в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ВТБ заранее уведомил своих партнеров, которые принимают заявки на покупку квартир в новостройках от клиентов банка.
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россия, втб, банки, ипотека
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, Банки, ипотека
21:36 10.06.2024
 
ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ

ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке
Стенд VTB на площадке V Восточного экономического форума во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ, в том числе по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщила пресс-служба банка.
"С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, Дальневосточной и Арктической ипотеке, ИТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям", - говорится в сообщении.
Как отмечает банк, решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится "охладить" рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле, добавляется в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что ВТБ заранее уведомил своих партнеров, которые принимают заявки на покупку квартир в новостройках от клиентов банка.
 
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