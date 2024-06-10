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ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ

ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ - 10.06.2024, ПРАЙМ

ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ

ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ, в том числе по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщила пресс-служба банка. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T21:36+0300

2024-06-10T21:36+0300

2024-06-10T21:36+0300

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. ВТБ с 11 июня повысит первый взнос по ряду льготных ипотечных программ, в том числе по льготной ипотеке на новостройки под 8%, сообщила пресс-служба банка. "С 11 июня ВТБ повышает первый взнос по ипотеке с господдержкой 2020, Дальневосточной и Арктической ипотеке, ИТ-ипотеке. Решение не затрагивает программы по ИЖС и объекты на проектном финансировании. Все заявки, одобренные до 11 июня, будут действительны для наших заемщиков по старым условиям", - говорится в сообщении. Как отмечает банк, решение об изменении условий связано с адаптацией продуктовой линейки к меняющейся конъюнктуре рынка. Ключевая ставка сохраняется на высоком уровне, регулятор стремится "охладить" рынок, льготная программа-2020, скорее всего, завершит действие в июле, добавляется в сообщении. В пресс-службе уточнили, что ВТБ заранее уведомил своих партнеров, которые принимают заявки на покупку квартир в новостройках от клиентов банка.

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россия, втб, банки, ипотека