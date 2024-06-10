https://1prime.ru/20240610/belgorod-849033898.html

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24" - 10.06.2024, ПРАЙМ

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

Четыре человека подорвались на мине в Шебекино Белгородской области, среди них сотрудник телеканала "Россия 24", сообщил в Telegram-канале губернатор... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T14:47+0300

2024-06-10T14:47+0300

2024-06-10T14:57+0300

вооружения

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белгородская область

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мины

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Четыре человека подорвались на мине в Шебекино Белгородской области, среди них сотрудник телеканала "Россия 24", сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков сообщил, что в Шебекино на мине подорвались четыре человека: три бойца самообороны и оператор телеканала "Россия 24".По словам главы региона, оператор телеканала с осколочным ранением брюшной полости и травмой левого плеча доставлен в в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии, в настоящее время его оперируют.Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в Белгородскую городскую больницу № 2. Двум другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение

https://1prime.ru/20240528/putin-848610102.html

белгород

белгородская область

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россия, белгород, белгородская область, шебекино, мины