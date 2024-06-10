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Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24" - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24" - 10.06.2024, ПРАЙМ
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"
Четыре человека подорвались на мине в Шебекино Белгородской области, среди них сотрудник телеканала "Россия 24", сообщил в Telegram-канале губернатор... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:47+0300
2024-06-10T14:57+0300
вооружения
россия
белгород
белгородская область
шебекино
мины
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Четыре человека подорвались на мине в Шебекино Белгородской области, среди них сотрудник телеканала "Россия 24", сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гладков сообщил, что в Шебекино на мине подорвались четыре человека: три бойца самообороны и оператор телеканала "Россия 24".По словам главы региона, оператор телеканала с осколочным ранением брюшной полости и травмой левого плеча доставлен в в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии, в настоящее время его оперируют.Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в Белгородскую городскую больницу № 2. Двум другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение
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белгород
белгородская область
шебекино
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россия, белгород, белгородская область, шебекино, мины
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область, Шебекино, мины
14:47 10.06.2024 (обновлено: 14:57 10.06.2024)
 
Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

Четыре человека подорвались в Шебекино, среди них сотрудник "России 24"

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкГород Шебекино Белгородской области
Город Шебекино Белгородской области - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Четыре человека подорвались на мине в Шебекино Белгородской области, среди них сотрудник телеканала "Россия 24", сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил, что в Шебекино на мине подорвались четыре человека: три бойца самообороны и оператор телеканала "Россия 24".
По словам главы региона, оператор телеканала с осколочным ранением брюшной полости и травмой левого плеча доставлен в в Шебекинскую ЦРБ в тяжелом состоянии, в настоящее время его оперируют.
Одного мужчину с ранениями конечностей бригада скорой помощи доставила в Белгородскую городскую больницу № 2. Двум другим пострадавшим оказали медицинскую помощь и перевели на амбулаторное лечение
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