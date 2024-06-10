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На рынки вернулся позитив: Банк России сделал свой ход

На рынки вернулся позитив: Банк России сделал свой ход - 10.06.2024, ПРАЙМ

На рынки вернулся позитив: Банк России сделал свой ход

Коррекция привлекает покупателей. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 1,28% до 3233,22 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1143,22 п. По итогам волатильной... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T08:45+0300

2024-06-10T08:45+0300

2024-06-10T08:52+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Коррекция привлекает покупателей. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 1,28% до 3233,22 п., индекс РТС вырос на 0,99% до 1143,22 п. По итогам волатильной недели индексы показали рост на 0,50% и 1,56% соответственно. Позитивная динамика преобладала и в сегменте суверенного долга: индекс RGBI вырос в пятницу на 0,2%, завершив торги в области недельных максимумов.Самым ожидаемым событием прошлой недели стало заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, по итогам которого регулятор сохранил ставку на прежнем уровне. Тем не менее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции дала понять, что целесообразность повышения ключевой ставки может обсуждаться на заседании регулятора в июле. Она отметила, что на заседании в пятницу "количество мнений о том, что надо подумать о повышении ключевой ставки, было больше", хотя решение сохранить ставку на прежнем уровне было принято "широким консенсусом".В любом случае основной целью Банка России остается возвращение инфляции к целевому ориентиру в 4%. Протокол июньского заседания ЦБ будет опубликован 20 июня. Этот документ, наряду с поступающими данными по инфляции перед опорным заседанием регулятора в июле, будут иметь ключевое значение для понимания дальнейших действий Центробанка. Потенциал восстановления фондовых индексов, скорее всего, останется ограниченным вплоть до следующего заседания Банка России, намеченного на 26 июля 2024 года.Глава "Интер РАО" Сергей Дрегваль на полях ПМЭФ сообщил, что финансовые показатели компании за 2024 год могут быть "сопоставимы" с результатами предыдущего года. Показатель EBITDA, как ожидается, составит 165-175 миллиардов рублей, инвестиции планируются на уровне 193 миллиардов рублей. Таким образом, можно предположить, что дивиденды компании в следующем году окажутся не ниже начисленных в текущем году (0,326 рубля на одну акцию). На конец 2023 года компания характеризовалась отрицательным чистым долгом (минус 0,5 триллиона рублей), положительным свободным денежным потоком (83 миллиардов рублей), а на балансе аккумулировалось 556 миллиардоа рублей, что подчеркивает привлекательность данного эмитента в условиях высоких процентных ставок.Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил на ПМЭФ, что "расходы на внедрение российского софта будут списываться с коэффициентом 2". Таким образом, он дал понять, что корпоративные покупатели российского программного обеспечения (ПО) смогут учитывать расходы на приобретение российского ПО с указанным коэффициентом. Это, очевидно, позитивная новость для представленных на бирже разработчиков российского ПО, доходы которых получат дополнительную поддержку в среднесрочной перспективе.Позитивная динамика фондовых индексов в начале новой недели может продолжиться. Основное внимание на неделе привлекут данные Росстата по инфляции за май, которые будут опубликованы в пятницу. Понедельник – последний день для покупки акций "Европлан" перед закрытием реестра акционеров под дивиденды за 2023 год в размере 25 рублей на одну акцию.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков