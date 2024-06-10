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Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию - 10.06.2024, ПРАЙМ
Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз — до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T21:05+0300
2024-06-10T21:05+0300
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз — до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, в конце весны экспорт бразильского кофе в Россию вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном, достигнув 26 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран. Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть. Бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил РИА Новости, что Бразилия хотела бы увеличить поставки кофе в Россию на 20%. Но цена остается нестабильной и зависит от непрогнозируемых факторов, включая изменение климата. По данным РИА Новости, опубликованным в апреле, в 2023 году Бразилия была вторым крупнейшим экспортером кофе в России с долей в 18%.
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россия, бразилия, кофе, экспорт
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, кофе, экспорт
Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию
Бразилия впятеро нарастила экспорт кофе в РФ до рекордных $26 миллионов
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз — до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, в конце весны экспорт бразильского кофе в Россию вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном, достигнув 26 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран.
Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть.
Бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил РИА Новости, что Бразилия хотела бы увеличить поставки кофе в Россию на 20%. Но цена остается нестабильной и зависит от непрогнозируемых факторов, включая изменение климата. По данным РИА Новости, опубликованным в апреле, в 2023 году Бразилия была вторым крупнейшим экспортером кофе в России с долей в 18%.
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