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Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию

Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию - 10.06.2024, ПРАЙМ

Бразилия в пять раз нарастила экспорт кофе в Россию

Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз — до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T21:05+0300

2024-06-10T21:05+0300

2024-06-10T21:05+0300

экономика

россия

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кофе

экспорт

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Бразилия в мае увеличила экспорт кофе в Россию почти в пять раз — до рекордных за все время 26 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. Так, в конце весны экспорт бразильского кофе в Россию вырос в 4,8 раза в годовом выражении и в 2,7 раза в месячном, достигнув 26 миллионов долларов. Это стало максимальным объемом продаж за все время торговли двух стран. Поставки за январь-май достигли 65,2 миллиона долларов, что больше прошлогоднего результата на треть. Бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес сообщил РИА Новости, что Бразилия хотела бы увеличить поставки кофе в Россию на 20%. Но цена остается нестабильной и зависит от непрогнозируемых факторов, включая изменение климата. По данным РИА Новости, опубликованным в апреле, в 2023 году Бразилия была вторым крупнейшим экспортером кофе в России с долей в 18%.

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россия, бразилия, кофе, экспорт