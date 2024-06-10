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Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны

Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны - 10.06.2024, ПРАЙМ

Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны

Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:31+0300

2024-06-10T09:31+0300

2024-06-10T09:36+0300

брикс

экономика

филиппины

россия

платежи

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — ПРАЙМ. Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен."Но одна из проблем - это сложности с платежами из-за санкций. Мы обсуждали и изучали опыт стран БРИКС. Возможно, он станет моделью и для того, как Россия и Филиппины смогут развивать свое торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Байлен.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://1prime.ru/20240607/briks-848976482.html

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брикс, филиппины, россия, платежи