https://1prime.ru/20240610/briks-849020544.html
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны - 10.06.2024, ПРАЙМ
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны
Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:31+0300
2024-06-10T09:31+0300
2024-06-10T09:36+0300
брикс
экономика
филиппины
россия
платежи
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — ПРАЙМ. Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен."Но одна из проблем - это сложности с платежами из-за санкций. Мы обсуждали и изучали опыт стран БРИКС. Возможно, он станет моделью и для того, как Россия и Филиппины смогут развивать свое торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Байлен.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://1prime.ru/20240607/briks-848976482.html
филиппины
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, филиппины, россия, платежи
БРИКС, Экономика, ФИЛИППИНЫ, РОССИЯ, платежи
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны
Посол Байлен: Филиппины изучают опыт БРИКС для решения проблем с платежами с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — ПРАЙМ. Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен.
"Но одна из проблем - это сложности с платежами из-за санкций. Мы обсуждали и изучали опыт стран БРИКС. Возможно, он станет моделью и для того, как Россия и Филиппины смогут развивать свое торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Байлен.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии