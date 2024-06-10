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Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны - 10.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240610/briks-849020544.html
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны - 10.06.2024, ПРАЙМ
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны
Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:31+0300
2024-06-10T09:36+0300
брикс
экономика
филиппины
россия
платежи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — ПРАЙМ. Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен."Но одна из проблем - это сложности с платежами из-за санкций. Мы обсуждали и изучали опыт стран БРИКС. Возможно, он станет моделью и для того, как Россия и Филиппины смогут развивать свое торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Байлен.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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брикс, филиппины, россия, платежи
БРИКС, Экономика, ФИЛИППИНЫ, РОССИЯ, платежи
09:31 10.06.2024 (обновлено: 09:36 10.06.2024)
 
Филиппины изучают опыт БРИКС по платежам, заявил посол страны

Посол Байлен: Филиппины изучают опыт БРИКС для решения проблем с платежами с Россией

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — ПРАЙМ. Филиппины изучают опыт стран БРИКС для решения проблем с платежами с Россией, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ посол страны в Москве Игорь Байлен.
"Но одна из проблем - это сложности с платежами из-за санкций. Мы обсуждали и изучали опыт стран БРИКС. Возможно, он станет моделью и для того, как Россия и Филиппины смогут развивать свое торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Байлен.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
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