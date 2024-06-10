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В Зимбабве оценили шансы на вступление в БРИКС
В Зимбабве оценили шансы на вступление в БРИКС - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Зимбабве оценили шансы на вступление в БРИКС
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:19+0300
2024-06-10T11:19+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве с Китаем и Бразилией и отсутствия неприязни со стороны остальных членов организации, сообщает зимбабвийское издание Herald. Зимбабвийский лидер ранее обсуждал возможность присоединения к БРИКС с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Что касается присоединения к БРИКС... перспективы благоприятные, потому что никто из членов БРИКС не настроен против Зимбабве. У нас также превосходные отношения с Китаем и Бразилией", - приводит издание слова Мнангагвы. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
https://1prime.ru/20240607/briks-848972992.html
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брикс, зимбабве
Экономика, БРИКС, ЗИМБАБВЕ
В Зимбабве оценили шансы на вступление в БРИКС
Herald: президент Зимбабве положительно оценивает шансы своей страны на вступление в БРИКС
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что считает благоприятными перспективы присоединения своей страны к БРИКС из-за "превосходных отношений" Зимбабве с Китаем и Бразилией и отсутствия неприязни со стороны остальных членов организации, сообщает зимбабвийское издание Herald.
Зимбабвийский лидер ранее обсуждал возможность присоединения к БРИКС с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Что касается присоединения к БРИКС... перспективы благоприятные, потому что никто из членов БРИКС не настроен против Зимбабве. У нас также превосходные отношения с Китаем и Бразилией", - приводит издание слова Мнангагвы.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к организации - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. После присоединения всех новых членов состав БРИКС расширился до 10 стран с населением в 3,6 миллиарда человек - почти половина от общемирового. На эти государства приходится больше 40% мировой добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.
БРИКС прорабатывает свою платежную инфраструктуру, заявил Путин