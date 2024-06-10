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БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров

БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров - 10.06.2024, ПРАЙМ

БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров

Роль БРИКС в решении мировых кризисов вырастет, объединение движет вперед ветер перемен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:45+0300

2024-06-10T11:45+0300

2024-06-10T11:45+0300

сергей лавров

мир

брикс

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Роль БРИКС в решении мировых кризисов вырастет, объединение движет вперед ветер перемен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на заседании СМИД БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал он.По словам Лаврова, в БРИКС на деле реализуются принципы равноправного сотрудничества, в том числе взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.Ранее министр отмечал, что около 30 стран предложили БРИКС разные формы сотрудничества, заявления рассматриваются.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.

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сергей лавров, мир, брикс