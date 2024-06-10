https://1prime.ru/20240610/briks-849027639.html
БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров
БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров - 10.06.2024, ПРАЙМ
БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров
Роль БРИКС в решении мировых кризисов вырастет, объединение движет вперед ветер перемен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:45+0300
2024-06-10T11:45+0300
2024-06-10T11:45+0300
сергей лавров
мир
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910629_0:77:1319:818_1920x0_80_0_0_b071c53ffc987f6ce87c2bb4ad09b539.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Роль БРИКС в решении мировых кризисов вырастет, объединение движет вперед ветер перемен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на заседании СМИД БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал он.По словам Лаврова, в БРИКС на деле реализуются принципы равноправного сотрудничества, в том числе взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.Ранее министр отмечал, что около 30 стран предложили БРИКС разные формы сотрудничества, заявления рассматриваются.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
https://1prime.ru/20240607/briks-848972992.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848910629_0:0:1179:884_1920x0_80_0_0_1e78cbd8a253f62ca0a06fd3f5a1dcbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, мир, брикс
Сергей Лавров, МИР, БРИКС
БРИКС движет вперед ветер перемен, заявил Лавров
Лавров: БРИКС движет вперед ветер перемен, его роль в мире будет расти
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Роль БРИКС в решении мировых кризисов вырастет, объединение движет вперед ветер перемен, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства выступил на заседании СМИД БРИКС, которое проходит в Нижнем Новгороде.
"Убежден, БРИКС движет вперед ветер перемен, ведь его роль в решении глобальных проблем будет только возрастать. Это находит подтверждение и в неуклонном росте числа стран, проявляющих неподдельный интерес к подключению к работе нашего объединения", - сказал он.
По словам Лаврова, в БРИКС на деле реализуются принципы равноправного сотрудничества, в том числе взаимное уважение, открытость, прагматизм, солидарность, преемственность и консенсус.
Ранее министр отмечал, что около 30 стран предложили БРИКС разные формы сотрудничества, заявления рассматриваются.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
В феврале о планах присоединиться к БРИКС говорил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Каракас еще в прошлом году заявлял, что стремится войти в организацию. По мнению Мадуро, Венесуэла может стать новым членом БРИКС осенью 2024 года.
Кроме того, желание вступить в БРИКС выразили Нигерия, Шри-Ланка и Вьетнам. В июне 2024 года глава МИД Турции Хакан Фидан также заявлял, что страна хочет присоединиться к организации.
БРИКС прорабатывает свою платежную инфраструктуру, заявил Путин