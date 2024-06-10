Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240610/briks-849028391.html
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите - 10.06.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите
Министры иностранных дел стран БРИКС уделят на встрече в Нижнем Новгороде особое внимание согласованию модальностей категории стран-партнеров объединения,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:01+0300
2024-06-10T12:01+0300
россия
брикс
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844858685_0:26:3057:1746_1920x0_80_0_0_6023d57eee4d7d7793336f540861daf5.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран БРИКС уделят на встрече в Нижнем Новгороде особое внимание согласованию модальностей категории стран-партнеров объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Двухдневная встреча глав МИД стран БРИКС открылась в понедельник. "Начата работа над ключевыми российскими инициативами - в транспортной сфере, о создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группе по ядерной медицине, медицинской ассоциации", - сказал Лавров. "Ведется активная работа по выполнению решений Йоханнесбургского саммита прошлого года в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле. В соответствии с поручениями лидеров на саммите в Йоханнесбурге особое внимание уделяем согласованию модальностей учреждения категории государств-партнеров объединения", - добавил он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/02/1c/844858685_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_3cd1f355b01db099729c4cc6449bb111.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, брикс, сергей лавров
РОССИЯ, БРИКС, Сергей Лавров
12:01 10.06.2024
 
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите

Главы МИД БРИКС обсудят согласование критериев категории стран-партнеров группы

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран БРИКС уделят на встрече в Нижнем Новгороде особое внимание согласованию модальностей категории стран-партнеров объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Двухдневная встреча глав МИД стран БРИКС открылась в понедельник.
"Начата работа над ключевыми российскими инициативами - в транспортной сфере, о создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группе по ядерной медицине, медицинской ассоциации", - сказал Лавров.
"Ведется активная работа по выполнению решений Йоханнесбургского саммита прошлого года в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле. В соответствии с поручениями лидеров на саммите в Йоханнесбурге особое внимание уделяем согласованию модальностей учреждения категории государств-партнеров объединения", - добавил он.
 
РОССИЯБРИКССергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала