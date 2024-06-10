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Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите - 10.06.2024, ПРАЙМ
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите
Министры иностранных дел стран БРИКС уделят на встрече в Нижнем Новгороде особое внимание согласованию модальностей категории стран-партнеров объединения,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:01+0300
2024-06-10T12:01+0300
2024-06-10T12:01+0300
россия
брикс
сергей лавров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран БРИКС уделят на встрече в Нижнем Новгороде особое внимание согласованию модальностей категории стран-партнеров объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Двухдневная встреча глав МИД стран БРИКС открылась в понедельник. "Начата работа над ключевыми российскими инициативами - в транспортной сфере, о создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группе по ядерной медицине, медицинской ассоциации", - сказал Лавров. "Ведется активная работа по выполнению решений Йоханнесбургского саммита прошлого года в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле. В соответствии с поручениями лидеров на саммите в Йоханнесбурге особое внимание уделяем согласованию модальностей учреждения категории государств-партнеров объединения", - добавил он.
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россия, брикс, сергей лавров
РОССИЯ, БРИКС, Сергей Лавров
Лавров рассказал, чему главы МИД БРИКС уделят особое внимание на саммите
Главы МИД БРИКС обсудят согласование критериев категории стран-партнеров группы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран БРИКС уделят на встрече в Нижнем Новгороде особое внимание согласованию модальностей категории стран-партнеров объединения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Двухдневная встреча глав МИД стран БРИКС открылась в понедельник.
"Начата работа над ключевыми российскими инициативами - в транспортной сфере, о создании контактной группы по климату и устойчивому развитию, рабочей группе по ядерной медицине, медицинской ассоциации", - сказал Лавров.
"Ведется активная работа по выполнению решений Йоханнесбургского саммита прошлого года в части совершенствования международной валютно-финансовой системы, разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле. В соответствии с поручениями лидеров на саммите в Йоханнесбурге особое внимание уделяем согласованию модальностей учреждения категории государств-партнеров объединения", - добавил он.