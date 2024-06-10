https://1prime.ru/20240610/briks-849033430.html
Раскрыто, чем накормят глав МИД стран БРИКС в России
Раскрыто, чем накормят глав МИД стран БРИКС в России - 10.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, чем накормят глав МИД стран БРИКС в России
Блюда из пяти блюд включены в меню обеда на встече министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T14:39+0300
2024-06-10T14:39+0300
2024-06-10T14:39+0300
брикс
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меню
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Блюда из пяти блюд включены в меню обеда на встече министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.Отмечается, что в качестве холодных закусок подадут щучью икру на креме из сметаны с зеленью и чипсами из бородинского хлеба, овощные крудите с сырно-трюфельным соусом, паштет из кролика с икрой из черной смородины или шот с тропическими фруктами. В качестве первого блюда министры смогут выбрать суп из печеных томатов с тартаром из овощей или суп из ветлужских раков с кусочками судака и фирменным ярмарочным пирожком. В качестве горячего - печеный баклажан с овощами, утиная ножка конфи с кремом из батата и соусом из брусники или стейк из сома с картофельным гратеном и соусом биск.Кроме того, гостям предложат на выбор салат с маринованным лососем, креветками со сливочным кремом, черри и чипсами пармезан или легкий овощной салат с сельдереем, свежим огурцом, черри и семенем подсолнуха. Помимо этого, главам МИД БРИКС подадут шоколадный десерт с соленой карамелью. Также министрам предложат морс из клюквы, воду с огурцом и розмарином, кофе, чай, воду, миндальное молоко.Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.
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брикс, нижний новгород, меню
БРИКС, НИЖНИЙ НОВГОРОД, меню
Раскрыто, чем накормят глав МИД стран БРИКС в России
Глав МИД стран БРИКС угостят в РФ на обед щучьей икрой, супом из раков и стейком из сома
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - ПРАЙМ. Блюда из пяти блюд включены в меню обеда на встече министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.
Отмечается, что в качестве холодных закусок подадут щучью икру на креме из сметаны с зеленью и чипсами из бородинского хлеба, овощные крудите с сырно-трюфельным соусом, паштет из кролика с икрой из черной смородины или шот с тропическими фруктами.
В качестве первого блюда министры смогут выбрать суп из печеных томатов с тартаром из овощей или суп из ветлужских раков с кусочками судака и фирменным ярмарочным пирожком. В качестве горячего - печеный баклажан с овощами, утиная ножка конфи с кремом из батата и соусом из брусники или стейк из сома с картофельным гратеном и соусом биск.
Кроме того, гостям предложат на выбор салат с маринованным лососем, креветками со сливочным кремом, черри и чипсами пармезан или легкий овощной салат с сельдереем, свежим огурцом, черри и семенем подсолнуха. Помимо этого, главам МИД БРИКС подадут шоколадный десерт с соленой карамелью.
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Также министрам предложат морс из клюквы, воду с огурцом и розмарином, кофе, чай, воду, миндальное молоко.
Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.
После вступления всех приглашенных государств состав БРИКС расширится до десяти стран. Население организации составит 3,6 миллиарда человек - почти 50 процентов от общемирового, а также более 40 процентов мировой добычи нефть и около 25 процентов мирового экспорта товаров.