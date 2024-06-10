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Дефицит бюджета за январь-май составил 983 миллиарда рублей
Дефицит бюджета за январь-май составил 983 миллиарда рублей - 10.06.2024, ПРАЙМ
Дефицит бюджета за январь-май составил 983 миллиарда рублей
Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае текущего года составил 983 миллиарда рублей, или 0,5% от ВВП, по сравнению с более чем 3 триллионами рублей, или... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:03+0300
2024-06-10T11:03+0300
2024-06-10T11:15+0300
минфин
экономика
россия
дефицит бюджета
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае текущего года составил 983 миллиарда рублей, или 0,5% от ВВП, по сравнению с более чем 3 триллионами рублей, или 1,8% от ВВП, за тот же период прошлого года, благодаря опережающим темпам роста ненефтегазовых доходов, при этом Минфин РФ видит основания для продолжения этой динамики и заложил это в поправках к закону о бюджете на текущий год, говорится в материалах министерства."По итогам января-мая 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 983 миллиарда рублей, что на 2 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", – отмечает министерство.Доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, министерства, в январе-мае составил 14,289 триллиона рублей, что на 45,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин.Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 триллиона и увеличились на 34,1% к аналогичному периоду прошлого года. "Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов", - говорится в материалах.Нефтегазовые доходы составили 4,951 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 73,5%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. "При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году", - отмечает министерство.Объем расходов федерального бюджета по итогам января-мая составил 15,272 триллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 18,9%.
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минфин, россия, дефицит бюджета
Минфин, Экономика, РОССИЯ, дефицит бюджета
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае текущего года составил 983 миллиарда рублей, или 0,5% от ВВП, по сравнению с более чем 3 триллионами рублей, или 1,8% от ВВП, за тот же период прошлого года, благодаря опережающим темпам роста ненефтегазовых доходов, при этом Минфин РФ видит основания для продолжения этой динамики и заложил это в поправках к закону о бюджете на текущий год, говорится в материалах министерства.
"По итогам января-мая 2024 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 983 миллиарда рублей, что на 2 триллиона рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", – отмечает министерство.
Доходы федерального бюджета, по предварительной оценке, министерства, в январе-мае составил 14,289 триллиона рублей, что на 45,5% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2023 года. "При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов – как федерального бюджета (+34% г/г), так и бюджетной системы в целом (+28% г/г) – наблюдается устойчивая положительная динамика", – отмечает Минфин.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 9,338 триллиона и увеличились на 34,1% к аналогичному периоду прошлого года. "Поступления оборотных налогов, включая НДС, по итогам января-мая выросли на 19,1%, и превысили плановый уровень, что формирует устойчивую базу для дальнейшего опережающего роста доходов. С учетом пересмотра в сторону повышения прогноза экономической активности и фактической траектории поступления крупнейших налогов в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено соответствующее увеличение ненефтегазовых доходов", - говорится в материалах.
Минфин и Минэнерго обсудят корректировку топливного демпфера
Нефтегазовые доходы составили 4,951 триллиона рублей, превысив показатели аналогичного периода предыдущего года на 73,5%, преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть. "При этом с учетом изменения прогноза социально экономического развития в поправках к федеральному закону о бюджете предусмотрено некоторое снижение оценки поступления дополнительных нефтегазовых доходов (направляемых по итогам года в ФНБ) в 2024 году", - отмечает министерство.
Объем расходов федерального бюджета по итогам января-мая составил 15,272 триллиона рублей, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 18,9%.