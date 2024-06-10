https://1prime.ru/20240610/dividendy-849039587.html
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год - 10.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год
Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию, и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:34+0300
2024-06-10T16:34+0300
2024-06-10T16:36+0300
северсталь
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8b63f1d1fb7e6614d3e0391fe0e12f6f.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию, и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на акцию, сообщает компания."По итогам ГОСА было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 191 рубль 51 копейка и 38 рублей 30 копеек по результатам за 12 месяцев 2023 года и за 3 месяцев 2024 года соответственно", - говорится в пресс-релизе.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 июня.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83856/66/838566696_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac8d2ffc4799e7f6f91f2531f8961f62.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северсталь, дивиденды
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год
Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за 2023 год в 191,51 рубля на акцию
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию, и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на акцию, сообщает компания.
"По итогам ГОСА было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 191 рубль 51 копейка и 38 рублей 30 копеек по результатам за 12 месяцев 2023 года и за 3 месяцев 2024 года соответственно", - говорится в пресс-релизе.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 июня.