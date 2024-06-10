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Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год - 10.06.2024, ПРАЙМ
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год
Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию, и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:34+0300
2024-06-10T16:36+0300
северсталь
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию, и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на акцию, сообщает компания."По итогам ГОСА было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 191 рубль 51 копейка и 38 рублей 30 копеек по результатам за 12 месяцев 2023 года и за 3 месяцев 2024 года соответственно", - говорится в пресс-релизе.Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 июня.
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северсталь, дивиденды
Северсталь, дивиденды
16:34 10.06.2024 (обновлено: 16:36 10.06.2024)
 
Акционеры "Северстали"одобрили выплату дивидендов за 2023 год

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за 2023 год в 191,51 рубля на акцию

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкМеталлургический комбинат
Металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Акционеры "Северстали" утвердили выплату дивидендов по итогам 2023 года в размере 191,51 рубля на акцию, и за первый квартал 2024 года - в размере 38,3 рубля на акцию, сообщает компания.
"По итогам ГОСА было принято решение выплатить дивиденды на одну обыкновенную именную акцию в размере 191 рубль 51 копейка и 38 рублей 30 копеек по результатам за 12 месяцев 2023 года и за 3 месяцев 2024 года соответственно", - говорится в пресс-релизе.
Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 18 июня.
 
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