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Экс-гендиректор Premier Митрофанова станет гендиректором "МТС Медиа"

Экс-гендиректор Premier Митрофанова станет гендиректором "МТС Медиа" - 10.06.2024, ПРАЙМ

Экс-гендиректор Premier Митрофанова станет гендиректором "МТС Медиа"

Экс-генеральный директор Premier Софья Митрофанова станет генеральным директором холдинга "МТС Медиа" с 11 июня, сменив на этом посту Елену Бальмонт, сообщает... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T18:18+0300

2024-06-10T18:18+0300

2024-06-10T18:18+0300

россия

мтс

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Экс-генеральный директор Premier Софья Митрофанова станет генеральным директором холдинга "МТС Медиа" с 11 июня, сменив на этом посту Елену Бальмонт, сообщает пресс-служба холдинга. "ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о предстоящем назначении Софьи Митрофановой на должность генерального директора ООО "МТС Медиа", объединяющего развлекательные активы МТС. Елена Бальмонт, занимающая этот пост, покидает компанию. Изменения вступают в силу с 11 июня", — говорится в сообщении "МТС Медиа". Как отмечается, Митрофанова с 2021 по 2023 годы занимала должность генерального директора онлайн-кинотеатра Premier, с 2020 по 2021 годы была директором дирекции по коммуникациям холдинга "Газпром-медиа", с 2018 по 2020 годы работала генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Okko и директором по контенту группы компаний Rambler, а с 2016 по 2018 года занимала пост директора по контенту видеосервиса "Иви". В свою очередь, Бальмонт завершила базовый этап выделения, сборки и внутренней интеграции МТС Медиа, она также определила стратегические направления работы и сформировала команду, вместе с которой запустила синергетическое взаимодействие между сервисами и цифровой экосистемой МТС, отмечается в релизе "МТС Медиа". МТС Медиа – холдинг, объединивший под своим управлением медийные активы МТС: онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис "Строки", стриминг "МТС Музыка", "МТС Лейбл" и направление "МТС Энтертейнмент".

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россия, мтс