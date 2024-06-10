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Wildberries протестирует опцию экспресс-доставки

Wildberries протестирует опцию экспресс-доставки - 10.06.2024, ПРАЙМ

Wildberries протестирует опцию экспресс-доставки

Wildberries начал тестировать опцию экспресс-доставки, когда курьер доставляет товар по нужному адресу за период от получаса до 4 часов, рассказали РИА Новости... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T12:31+0300

2024-06-10T12:31+0300

2024-06-10T12:31+0300

wildberries

доставка

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Wildberries начал тестировать опцию экспресс-доставки, когда курьер доставляет товар по нужному адресу за период от получаса до 4 часов, рассказали РИА Новости в компании. "Описанная модель поставок называется "Витрина Экспресс" - это система работы, когда продавец использует площадку в качестве онлайн-витрины и может сам доставлять клиенту товары через курьерские службы в срок от 30 минут до 4 часов. Этот функционал пока находится на этапе теста, полноценный запуск планируется позже", - рассказали в компании. Там уточнили, что клиент может оформить экспресс-доставку от пункта выдачи заказов (ПВЗ), если его заказ уже приехал в пункт, попадающий в пилотный проект. "Пока возможность оформить экспресс-доставку с пункта выдачи доступна через сайт и в мобильном приложении Android для части ПВЗ. В наших планах - расширить функционал на все пункты выдачи и для всех устройств, включая iOS", - добавили в компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, доставка