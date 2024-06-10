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Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО - 10.06.2024, ПРАЙМ
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
Дрон-бомбардировщик "Голубь", созданный компанией "Стратим", успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне специальной операции. Об этом агентству РИА... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:12+0300
2024-06-10T15:12+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дрон-бомбардировщик "Голубь", созданный компанией "Стратим", успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне специальной операции. Об этом агентству РИА Новости на выставке HeliRussia-2024 рассказал разработчик.Представитель компании рассказал, что "Голубь" оснащен сменным барабаном с полезной нагрузкой на 12 выстрелов осколочных гранатометных (ВОГ). Как пояснил разработчик, дрон в зоне СВО завис над системой радиоэлектронной борьбы противника, та была бессильна против БПЛА. Кроме того, дрон способен "сохранять зрение", пока оператор отвлекается на бомбометание, а также распознавать пехоту противника. "Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички".В компании добавили, что запуск серийного производства дрона уже готовится.
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сво, россия
Вооружения, СВО, РОССИЯ
15:12 10.06.2024
 
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО

Разработчик: в зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"

© РИА НовостиДрон-бомбардировщик "Голубь"
Дрон-бомбардировщик Голубь - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дрон-бомбардировщик "Голубь", созданный компанией "Стратим", успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне специальной операции. Об этом агентству РИА Новости на выставке HeliRussia-2024 рассказал разработчик.
Представитель компании рассказал, что "Голубь" оснащен сменным барабаном с полезной нагрузкой на 12 выстрелов осколочных гранатометных (ВОГ). Как пояснил разработчик, дрон в зоне СВО завис над системой радиоэлектронной борьбы противника, та была бессильна против БПЛА.
Кроме того, дрон способен "сохранять зрение", пока оператор отвлекается на бомбометание, а также распознавать пехоту противника.
"Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички".
В компании добавили, что запуск серийного производства дрона уже готовится.
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