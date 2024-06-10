https://1prime.ru/20240610/dron-849036601.html
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО - 10.06.2024, ПРАЙМ
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
Дрон-бомбардировщик "Голубь", созданный компанией "Стратим", успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне специальной операции. Об этом агентству РИА... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:12+0300
2024-06-10T15:12+0300
2024-06-10T15:12+0300
вооружения
сво
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849033726_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_57f7e2a5305a691c3c78719a3bcfc566.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дрон-бомбардировщик "Голубь", созданный компанией "Стратим", успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне специальной операции. Об этом агентству РИА Новости на выставке HeliRussia-2024 рассказал разработчик.Представитель компании рассказал, что "Голубь" оснащен сменным барабаном с полезной нагрузкой на 12 выстрелов осколочных гранатометных (ВОГ). Как пояснил разработчик, дрон в зоне СВО завис над системой радиоэлектронной борьбы противника, та была бессильна против БПЛА. Кроме того, дрон способен "сохранять зрение", пока оператор отвлекается на бомбометание, а также распознавать пехоту противника. "Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички".В компании добавили, что запуск серийного производства дрона уже готовится.
https://1prime.ru/20240610/vertolet-849029245.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849033726_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2497a35af92155c1ff6eea6899fc5236.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сво, россия
Дрон-бомбардировщик "Голубь" успешно опробовали в зоне СВО
Разработчик: в зоне СВО успешно опробовали дрон-бомбардировщик "Голубь"
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Дрон-бомбардировщик "Голубь", созданный компанией "Стратим", успешно прошел опытно-боевую эксплуатацию в зоне специальной операции. Об этом агентству РИА Новости на выставке HeliRussia-2024 рассказал разработчик.
Представитель компании рассказал, что "Голубь" оснащен сменным барабаном с полезной нагрузкой на 12 выстрелов осколочных гранатометных (ВОГ). Как пояснил разработчик, дрон в зоне СВО завис над системой радиоэлектронной борьбы противника, та была бессильна против БПЛА.
Кроме того, дрон способен "сохранять зрение", пока оператор отвлекается на бомбометание, а также распознавать пехоту противника.
"Подобно тому, как голубь, кружа над головами людей, доставляет им неприятности, этот беспилотник сбрасывает гранаты на пехоту противника", - объяснил представитель "Стратима" название "птички".
В компании добавили, что запуск серийного производства дрона уже готовится.
"Убийцу" морских дронов показали на выставке в Москве