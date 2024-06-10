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Импортер Simple Group выпустил собственный джин
Импортер Simple Group выпустил собственный джин - 10.06.2024, ПРАЙМ
Импортер Simple Group выпустил собственный джин
Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, начал выпуск собственного джина - Hoppers Gin,... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:28+0300
2024-06-10T15:28+0300
2024-06-10T15:42+0300
джин
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, начал выпуск собственного джина - Hoppers Gin, первая партия уже доступна в магазинах производителя, рассказали РИА Новости в компании. Уточняется, что это второй собственный продукт компании после водки "Онегин" и настоек "Онегин Gourmet". "Hoppers Gin - это российский джин нового поколения. Он сделан по классической джиновой технологии. В отличие от многих других джинов на рынке, этот джин создан без разбавления спиртом после процесса дистилляции и с использованием только натуральных ингредиентов, без добавления ароматизаторов", - говорится в сообщении. Так, новый продукт уже представлен в сети SimpleWine, в канале HoReCa (отели, рестораны, кафе) он, по плану, появится в этом месяце, в ритейле - в июле-августе. Цена за бутылку объемом 0,5 литра составляет около 950 рублей, а за 0,7 литра - 1,2 тысячи. При этом в линейке Hoppers Gin 3 вкуса: классический сухой джин, мандарин-розмарин и лаванда-чабрец.
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джин, simple group
Импортер Simple Group выпустил собственный джин
Импортер Simple Group выпустил собственный джин Hoppers Gin
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Simple Group, один из крупнейших импортеров премиального вина и крупнейший импортер итальянских вин в России, начал выпуск собственного джина - Hoppers Gin, первая партия уже доступна в магазинах производителя, рассказали РИА Новости в компании.
Уточняется, что это второй собственный продукт компании после водки "Онегин" и настоек "Онегин Gourmet".
"Hoppers Gin - это российский джин нового поколения. Он сделан по классической джиновой технологии. В отличие от многих других джинов на рынке, этот джин создан без разбавления спиртом после процесса дистилляции и с использованием только натуральных ингредиентов, без добавления ароматизаторов", - говорится в сообщении.
Так, новый продукт уже представлен в сети SimpleWine, в канале HoReCa (отели, рестораны, кафе) он, по плану, появится в этом месяце, в ритейле - в июле-августе. Цена за бутылку объемом 0,5 литра составляет около 950 рублей, а за 0,7 литра - 1,2 тысячи.
При этом в линейке Hoppers Gin 3 вкуса: классический сухой джин, мандарин-розмарин и лаванда-чабрец.