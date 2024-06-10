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В Египте подчеркнули важность экономических отношений с Россией
В Египте подчеркнули важность экономических отношений с Россией - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Египте подчеркнули важность экономических отношений с Россией
Россия является важным экономическим партнером для Египта, Каир стремится к развитию этих отношений, заявил РИА Новости представитель египетского МИД Ахмед Абу... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:27+0300
2024-06-10T11:27+0300
2024-06-10T11:41+0300
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия является важным экономическим партнером для Египта, Каир стремится к развитию этих отношений, заявил РИА Новости представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд."Эти отношения - крепкие и исторические. Россия является важным экономическим партнером для Египта. Мы стремимся к развитию этих отношений, поддерживаем их и предоставляем все возможности, позволяющие этому партнерству развиваться", - сказал Абу Зейд.Представитель МИД Египта также подчеркнул, что председательство РФ в БРИКС "сосредоточено на реформировании мировой торгово-экономической системы".Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС начнется в понедельник в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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россия, египет
В Египте подчеркнули важность экономических отношений с Россией
МИД Египтка заявил о важности экономических отношений с Россией
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Россия является важным экономическим партнером для Египта, Каир стремится к развитию этих отношений, заявил РИА Новости представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.
"Эти отношения - крепкие и исторические. Россия является важным экономическим партнером для Египта. Мы стремимся к развитию этих отношений, поддерживаем их и предоставляем все возможности, позволяющие этому партнерству развиваться", - сказал Абу Зейд.
Представитель МИД Египта также подчеркнул, что председательство РФ в БРИКС "сосредоточено на реформировании мировой торгово-экономической системы".
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС начнется в понедельник в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.