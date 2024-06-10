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"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству - 10.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству
"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству
Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:37+0300
2024-06-10T11:43+0300
экономика
египет
россия
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КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр иностранных дел Сергей Лавров.Он отметил, что расширение БРИКС является ярким примером формирования многополярной мировой системы, которая включает в себя государства глобального Юга и Востока, а также стремится к более справедливому порядку, основанному на равенстве государств и многообразии цивилизаций."Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", — заявил министр в рамках СМИД БРИКС.Лавров подчеркнул, что США и их союзники используют экономические инструменты, такие как санкционное давление и финансовый шантаж, чтобы сохранить свое ускользающее доминирование и затормозить процессы многополярности.
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египет, россия
Экономика, ЕГИПЕТ, РОССИЯ
11:37 10.06.2024 (обновлено: 11:43 10.06.2024)
 
"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству

Лавров: переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонференция на тему: "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины"
Конференция на тему: Евромайдан: потерянное десятилетие Украины - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он отметил, что расширение БРИКС является ярким примером формирования многополярной мировой системы, которая включает в себя государства глобального Юга и Востока, а также стремится к более справедливому порядку, основанному на равенстве государств и многообразии цивилизаций.
"Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", — заявил министр в рамках СМИД БРИКС.
Лавров подчеркнул, что США и их союзники используют экономические инструменты, такие как санкционное давление и финансовый шантаж, чтобы сохранить свое ускользающее доминирование и затормозить процессы многополярности.
 
ЭкономикаЕГИПЕТРОССИЯ
 
 
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