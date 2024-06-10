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"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству
"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству
Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:37+0300
2024-06-10T11:37+0300
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КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр иностранных дел Сергей Лавров.Он отметил, что расширение БРИКС является ярким примером формирования многополярной мировой системы, которая включает в себя государства глобального Юга и Востока, а также стремится к более справедливому порядку, основанному на равенстве государств и многообразии цивилизаций."Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", — заявил министр в рамках СМИД БРИКС.Лавров подчеркнул, что США и их союзники используют экономические инструменты, такие как санкционное давление и финансовый шантаж, чтобы сохранить свое ускользающее доминирование и затормозить процессы многополярности.
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Экономика, ЕГИПЕТ, РОССИЯ
"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству
Лавров: переход к новому мироустройству займет целую эпоху и будет тернистым
КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он отметил, что расширение БРИКС является ярким примером формирования многополярной мировой системы, которая включает в себя государства глобального Юга и Востока, а также стремится к более справедливому порядку, основанному на равенстве государств и многообразии цивилизаций.
"Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", — заявил министр в рамках СМИД БРИКС.
Лавров подчеркнул, что США и их союзники используют экономические инструменты, такие как санкционное давление и финансовый шантаж, чтобы сохранить свое ускользающее доминирование и затормозить процессы многополярности.