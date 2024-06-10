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"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству

"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству - 10.06.2024, ПРАЙМ

"Будет тернистым". Лавров оценил переход к новому мироустройству

Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:37+0300

2024-06-10T11:37+0300

2024-06-10T11:43+0300

экономика

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россия

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КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Переход к новому мировому порядку будет длительным и сложным процессом, особенно из-за активных попыток Вашингтона помешать ему. Таким мнением поделился министр иностранных дел Сергей Лавров.Он отметил, что расширение БРИКС является ярким примером формирования многополярной мировой системы, которая включает в себя государства глобального Юга и Востока, а также стремится к более справедливому порядку, основанному на равенстве государств и многообразии цивилизаций."Переход к новому мироустройству займет целую историческую эпоху и будет тернистым", — заявил министр в рамках СМИД БРИКС.Лавров подчеркнул, что США и их союзники используют экономические инструменты, такие как санкционное давление и финансовый шантаж, чтобы сохранить свое ускользающее доминирование и затормозить процессы многополярности.

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