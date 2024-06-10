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В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики

В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики

Расширение использования странами БРИКС национальных валют сыграет большую роль в укреплении экономик стран объединения, заявил министр иностранных дел Египта... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T16:40+0300

2024-06-10T16:40+0300

2024-06-10T16:41+0300

экономика

брикс

египет

нацвалюты

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КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Расширение использования странами БРИКС национальных валют сыграет большую роль в укреплении экономик стран объединения, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Министр иностранных дел указал на то, что расширение использование национальных валют в проведении финансовых расчетов между странами объединения сыграет большую роль в повышении гибкости экономик стран БРИКС", - сообщается в заявлении МИД Египта. Шукри также отметил важность Нового банка развития БРИКС в расширении вариантов развития жизненно важных проектов, в особенности в сферах энергетики, продовольственной безопасности и транспорта.

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египет

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брикс, египет, нацвалюты