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В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики
В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики
Расширение использования странами БРИКС национальных валют сыграет большую роль в укреплении экономик стран объединения, заявил министр иностранных дел Египта... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:40+0300
2024-06-10T16:40+0300
2024-06-10T16:41+0300
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брикс
египет
нацвалюты
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КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Расширение использования странами БРИКС национальных валют сыграет большую роль в укреплении экономик стран объединения, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Министр иностранных дел указал на то, что расширение использование национальных валют в проведении финансовых расчетов между странами объединения сыграет большую роль в повышении гибкости экономик стран БРИКС", - сообщается в заявлении МИД Египта. Шукри также отметил важность Нового банка развития БРИКС в расширении вариантов развития жизненно важных проектов, в особенности в сферах энергетики, продовольственной безопасности и транспорта.
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брикс, египет, нацвалюты
Экономика, БРИКС, ЕГИПЕТ, нацвалюты
В Египте отметили пользу использования нацвалют в БРИКС для экономики
МИД Египта: расширение использования странами БРИКС нацвалют укрепит их экономики
КАИР, 10 июн - ПРАЙМ. Расширение использования странами БРИКС национальных валют сыграет большую роль в укреплении экономик стран объединения, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС проходит в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Министр иностранных дел указал на то, что расширение использование национальных валют в проведении финансовых расчетов между странами объединения сыграет большую роль в повышении гибкости экономик стран БРИКС", - сообщается в заявлении МИД Египта.
Шукри также отметил важность Нового банка развития БРИКС в расширении вариантов развития жизненно важных проектов, в особенности в сферах энергетики, продовольственной безопасности и транспорта.
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