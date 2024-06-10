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Евро опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Евро опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января
Евро опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января - 10.06.2024, ПРАЙМ
Евро опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января
Курс рубля в начале торгов растет к евро, но снижается к доллару и юаню: европейская валюта падала ниже 95 рублей впервые с 16 января, но затем отскочила до... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T07:16+0300
2024-06-10T07:16+0300
россия
евро
валютный рынок
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к евро, но снижается к доллару и юаню: европейская валюта падала ниже 95 рублей впервые с 16 января, но затем отскочила до 96,19 рубля, американская поднимается до 89,41 рубля, китайская - до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 38 копеек - до 96,19 рубля, а минутами ранее опускался до 94,6 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 7 копеек - до 89,41 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,28 рубля.
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россия, евро, валютный рынок
РОССИЯ, евро, валютный рынок
07:16 10.06.2024
 
Евро опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января

Курс евро опустился ниже 95 рублей впервые с 16 января, но затем отскочил

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов растет к евро, но снижается к доллару и юаню: европейская валюта падала ниже 95 рублей впервые с 16 января, но затем отскочила до 96,19 рубля, американская поднимается до 89,41 рубля, китайская - до 12,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 7.04 мск снижается на 38 копеек - до 96,19 рубля, а минутами ранее опускался до 94,6 рубля. Курс доллара расчетами "завтра" растет на 7 копеек - до 89,41 рубля, юаня – на 2 копейки, до 12,28 рубля.
 
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