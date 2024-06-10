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Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте - 10.06.2024, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
Нужно поставить "заслон" левым и правым экстремистам в Европарламент. Об этом заявил действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T05:24+0300
2024-06-10T05:24+0300
2024-06-10T05:24+0300
европа
европарламент
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Нужно поставить "заслон" левым и правым экстремистам в Европарламент. Об этом заявил действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на выборах."Совместно мы поставим заслон экстремистам из числа правых и левых", - сказала Фон дер Ляйен, ее слова приводит бельгийское издание Echo. Тем не менее ранее фон дер Ляйен не исключала содание коалиции с крайне правой партией премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Однако, согласно данным, на данный момент большинство в парламенте, вероятно, можно будет обеспечить благодаря прежней коалиции, которая состоит из либералов и социалистов.С шестого по девятое июня в странах Евросоюза прошли выборы в Европарламент, общая явка на которые, по предварительной информации, составила 51%.
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европа, европарламент, урсула фон дер ляйен
ЕВРОПА, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
Фон дер Ляйен заявила, что хочет поставить заслон правым и левым экстремистам
БРЮССЕЛЬ, 10 июн - ПРАЙМ. Нужно поставить "заслон" левым и правым экстремистам в Европарламент. Об этом заявил действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чья партия лидирует на выборах.
"Совместно мы поставим заслон экстремистам из числа правых и левых", - сказала Фон дер Ляйен, ее слова приводит бельгийское издание Echo.
Тем не менее ранее фон дер Ляйен не исключала содание коалиции с крайне правой партией премьер-министра Италии Джорджии Мелони. Однако, согласно данным, на данный момент большинство в парламенте, вероятно, можно будет обеспечить благодаря прежней коалиции, которая состоит из либералов и социалистов.
С шестого по девятое июня в странах Евросоюза прошли выборы в Европарламент, общая явка на которые, по предварительной информации, составила 51%.