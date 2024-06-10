https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849021232.html
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца - 10.06.2024, ПРАЙМ
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца
Проигрыш партий французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах демонстрирует их... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:41+0300
2024-06-10T09:41+0300
2024-06-10T09:47+0300
россия
европа
европарламент
валентина матвиенко
эммануэль макрон
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_770251ee1b965da0bc146a75ca4f2c10.jpg
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Проигрыш партий французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах демонстрирует их несостоятельность в качестве политиков. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света - Макрон и Шольц - потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", - написала депутат в своем Telegram-канале. Кроме того, она упомянула, что такая ситуация говорит о появлении тенденции к "ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь" со своими избирателями. По ее словам, в европейский регион пробрался "вирус нелегитимности".Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выбором в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы.Ранее сообщалось, что, согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов.
https://1prime.ru/20240610/volodin-849017929.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/35/842303578_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_7da40614b9f25bf5bbf2137bcd39720e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, европарламент, валентина матвиенко, эммануэль макрон, олаф шольц
РОССИЯ, ЕВРОПА, Европарламент, Валентина Матвиенко, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца
Матвиенко: поражение Макрона и Шольца показывает несостоятельность политиков
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Проигрыш партий французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах демонстрирует их несостоятельность в качестве политиков. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света - Макрон и Шольц - потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", - написала депутат в своем Telegram-канале.
"Это крах". Володин прокомментировал выборы в Европарламент
Кроме того, она упомянула, что такая ситуация говорит о появлении тенденции к "ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь" со своими избирателями. По ее словам, в европейский регион пробрался "вирус нелегитимности".
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выбором в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы.
Ранее сообщалось, что, согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов.