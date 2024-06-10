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Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца

Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца - 10.06.2024, ПРАЙМ

Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца

Проигрыш партий французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах демонстрирует их... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:41+0300

2024-06-10T09:41+0300

2024-06-10T09:47+0300

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европарламент

валентина матвиенко

эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Проигрыш партий французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на общеевропейских парламентских выборах демонстрирует их несостоятельность в качестве политиков. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света - Макрон и Шольц - потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, ещё раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков. Причём в их случае это заслуженный результат, вытекающий из многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей, общества", - написала депутат в своем Telegram-канале. Кроме того, она упомянула, что такая ситуация говорит о появлении тенденции к "ослаблению мандата национального доверия и реальной легитимности тех, кто разрывает связь" со своими избирателями. По ее словам, в европейский регион пробрался "вирус нелегитимности".Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выбором в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы.Ранее сообщалось, что, согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов.

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россия, европа, европарламент, валентина матвиенко, эммануэль макрон, олаф шольц