https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849031437.html

Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории"

Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории" - 10.06.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории"

После результатов выборов в Европейский парламент президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу следует уйти в отставку, написал в... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T13:36+0300

2024-06-10T13:36+0300

2024-06-10T14:09+0300

россия

дмитрий медведев

европарламент

политика

эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. После результатов выборов в Европейский парламент президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу следует уйти в отставку, написал в социальной сети X заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.По словам политика, итоги выборов наглядно продемонстрировали неумелые меры Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран. "Пора уйти в отставку! На свалку истории", - отметил он.Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выбором в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы.Согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов.

https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849021232.html

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россия, дмитрий медведев, европарламент, эммануэль макрон, олаф шольц