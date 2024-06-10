https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849031437.html
Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории"
Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории" - 10.06.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории"
После результатов выборов в Европейский парламент президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу следует уйти в отставку, написал в... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T13:36+0300
2024-06-10T13:36+0300
2024-06-10T14:09+0300
россия
дмитрий медведев
европарламент
политика
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. После результатов выборов в Европейский парламент президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу следует уйти в отставку, написал в социальной сети X заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.По словам политика, итоги выборов наглядно продемонстрировали неумелые меры Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран. "Пора уйти в отставку! На свалку истории", - отметил он.Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выбором в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы.Согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов.
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россия, дмитрий медведев, европарламент, эммануэль макрон, олаф шольц
РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Европарламент, Политика, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории"
Медведев: провал Шольца и Макрона на выборах в ЕП связан с их поддержкой Украины
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
После результатов выборов в Европейский парламент президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу следует уйти в отставку, написал в социальной сети X
заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
По словам политика, итоги выборов наглядно продемонстрировали неумелые меры Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран. "Пора уйти в отставку! На свалку истории", - отметил он.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментируя предварительные результаты выбором в Европарламент, заявил, что Макрон и Шольц цепляются за власть из последних сил. По его словам, результаты выборов во Франции и Германии вполне ожидаемы.
Согласно предварительным результатам, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Шольца заняла только третье место, получив лишь 14,4 процента голосов, а фракция Макрона "Возрождение" во Франции уступила первое место правой партии и набрала 15,4 процента голосов.
Матвиенко заявила о несостоятельности Макрона и Шольца