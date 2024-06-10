https://1prime.ru/20240610/evroparlament-849047074.html

Орбан заявил, что доволен выборами в Европарламент

Орбан заявил, что доволен выборами в Европарламент - 10.06.2024, ПРАЙМ

Орбан заявил, что доволен выборами в Европарламент

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент прошли так, как он планировал и хотел. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T22:37+0300

2024-06-10T22:37+0300

2024-06-10T22:37+0300

политика

европа

европарламент

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 10 июн — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что выборы в Европарламент прошли так, как он планировал и хотел. "В ходе кампании я говорил только о том, что выборы в Европарламент — это возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Если мы не сможем выиграть это состязание сторонников мира с войной, то скоро мы втянемся в войну в Европе. Этот поезд удалось замедлить", - сказал Орбан в интервью телеканалу М1. По его словам, выборы прошли как "планировали и хотели". Он добавил, что "теперь ждем (экс-президента США) Дональда Трампа, чтобы он в США принес вторую половину, и тогда наступит мир". Ранее Орбан заявил, что Европа несется к войне, как поезд по управлением "безумного машиниста". Он отметил, что отправка новых денег и оружия на Украину, разговоры о размещении ядерного оружия в Европе, миссия НАТО на Украине, возвращение обязательного воинского призыва свидетельствуют о том, что "у провоенного поезда нет конечной остановки, а машинист сошёл с ума"Он отмечал, что подготовка Европы к войне с Россией подтверждается заявлениями западных политиков и СМИ. Рабочие группы НАТО в Брюсселе ищут возможность вовлечь альянс в конфликт на Украине. Будапешт же размышляет, как Венгрии, будучи частью НАТО, не участвовать в акциях альянса за его пределами.

https://1prime.ru/20240607/orban-848952110.html

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европа, европарламент, виктор орбан