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Не были мишенями. Раскрыта судьба предоставленных Киеву истребителей F-16 - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Не были мишенями. Раскрыта судьба предоставленных Киеву истребителей F-16
Не были мишенями. Раскрыта судьба предоставленных Киеву истребителей F-16 - 10.06.2024, ПРАЙМ
Не были мишенями. Раскрыта судьба предоставленных Киеву истребителей F-16
Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил, что Украина может разместить часть переданных ей истребителей F-16 за границей. Об... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:37+0300
2024-06-10T11:37+0300
вооружения
f-16
украина
запад
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил, что Украина может разместить часть переданных ей истребителей F-16 за границей. Об этом сообщает издание "Страна.ua".Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов. Кроме того, информационный портал newsbreak.gr сообщал, что Греция готовится продать 108 подлежащих утилизации истребителей. По данным издания, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 могут передать Украине.Посол России в Гааге Александр Шульгин выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан."Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями", - сказал Голубцов.По его словам, самолеты, которые будут располагаться за рубежом, станут резервом в случае необходимости заменить неисправные истребители.
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украина
запад
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f-16, украина, запад
Вооружения, F-16, УКРАИНА, ЗАПАД
11:37 10.06.2024
 
Не были мишенями. Раскрыта судьба предоставленных Киеву истребителей F-16

Начальник авиации ВС ВСУ Голубцов: Украина разместит часть F-16 за границей

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John RavenСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Tech. Sgt. John Raven
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов отметил, что Украина может разместить часть переданных ей истребителей F-16 за границей. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Нидерланды и Дания уже согласились поставить Украине истребители F-16, а США подтвердили, что Украина получит эти самолеты после завершения обучения пилотов. Кроме того, информационный портал newsbreak.gr сообщал, что Греция готовится продать 108 подлежащих утилизации истребителей. По данным издания, из них 32 самолета F-16C/-D Block 30 могут передать Украине.
Посол России в Гааге Александр Шульгин выразил опасения, что поставка истребителей приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит страдания ее граждан.
"Некоторые из них останутся в тех центрах, где готовят наших пилотов и авиационный персонал. Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах, не в Украине, для того, чтобы они здесь не были мишенями", - сказал Голубцов.
По его словам, самолеты, которые будут располагаться за рубежом, станут резервом в случае необходимости заменить неисправные истребители.
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