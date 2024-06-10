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F-16 и аэродромы станут законной целью для России, заявили в Госдуме - 10.06.2024, ПРАЙМ
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F-16 и аэродромы станут законной целью для России, заявили в Госдуме
F-16 и аэродромы станут законной целью для России, заявили в Госдуме - 10.06.2024, ПРАЙМ
F-16 и аэродромы станут законной целью для России, заявили в Госдуме
Истребители F-16 и аэродромы, на которых они будут размещены, в случае участия в боевых вылетах станут законной целью для России. Об этом заявил глава комитета... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:42+0300
2024-06-10T12:42+0300
вооружения
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Истребители F-16 и аэродромы, на которых они будут размещены, в случае участия в боевых вылетах станут законной целью для России. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов. Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов ранее сообщал, что Киев разместит часть истребителей F-16 за рубежом.По словам Картаполова, если самолеты будут стоять на аэродромах на хранении, то претензий не будет."А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается (возможности - ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно", - добавил депутат.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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госдума, всу, россия
Вооружения, Госдума, ВСУ, РОССИЯ
12:42 10.06.2024
 
F-16 и аэродромы станут законной целью для России, заявили в Госдуме

Картаполов: F-16 и аэродромы станут законной целью, если участвуют в боевых вылетах

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Истребители F-16 и аэродромы, на которых они будут размещены, в случае участия в боевых вылетах станут законной целью для России. Об этом заявил глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов.
Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов ранее сообщал, что Киев разместит часть истребителей F-16 за рубежом.
По словам Картаполова, если самолеты будут стоять на аэродромах на хранении, то претензий не будет.
"А вот если они взлетают с аэродромов какой-то страны, заходят в воздушное пространство Украины, пускают ракеты и возвращаются туда, то это законная цель. Что касается (возможности - ред.) сбивать, мы можем сбивать кого угодно и где угодно", - добавил депутат.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - ПРАЙМ, 1920, 09.06.2024
В США сообщили, что ВСУ уже воспользовались разрешением бить по России
Вчера, 20:28
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
 
ВооруженияГосдумаВСУРОССИЯ
 
 
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