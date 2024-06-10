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Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия, пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия, пишет СМИ
Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия, пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия, пишет СМИ
Украина получает от Финляндии образцы оружия, которые еще не были испытаны, рассказал глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T08:23+0300
2024-06-10T09:24+0300
россия
украина
финляндия
военная помощь украине
вооружения
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина получает от Финляндии образцы оружия, которые еще не были испытаны, рассказал глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен в интервью информационному агентству STT."Он рассказал и об отправке последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых все еще находятся на стадии разработки… Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант", - сообщил общественный вещатель Yle, приводя слова Хейсканена.Ранее финские власти направили Киеву 23 транш военной поддержки на сумму 188 миллионов евро. Премьер-министр государства Петтери Орпо говорил, что Хельсинки уже утвердили очередной пакет помощи, содержание которого не разглашается.В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО. Однако как утверждал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Североатлантический альянс, снабжая Украину оружием, делает себя непосредственным участником конфликта и тем самым "играет с огнем".
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россия, украина, финляндия, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, военная помощь Украине, Вооружения
08:23 10.06.2024 (обновлено: 09:24 10.06.2024)
 
Финляндия отправляет на Украину еще не испытанные образцы оружия, пишет СМИ

Генерал Хейсканен: Финляндия отправляет Украине еще не испытанные образцы оружия

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Украина получает от Финляндии образцы оружия, которые еще не были испытаны, рассказал глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен в интервью информационному агентству STT.
"Он рассказал и об отправке последних новинок финской оборонной промышленности, некоторые из которых все еще находятся на стадии разработки… Полученный в Украине опыт пригодится для развития новейшей финской техники, считает генерал-лейтенант", - сообщил общественный вещатель Yle, приводя слова Хейсканена.
Ранее финские власти направили Киеву 23 транш военной поддержки на сумму 188 миллионов евро. Премьер-министр государства Петтери Орпо говорил, что Хельсинки уже утвердили очередной пакет помощи, содержание которого не разглашается.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не стремится к прямому военному столкновению с НАТО. Однако как утверждал российский министр иностранных дел Сергей Лавров, Североатлантический альянс, снабжая Украину оружием, делает себя непосредственным участником конфликта и тем самым "играет с огнем".
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАФИНЛЯНДИЯвоенная помощь Украине
 
 
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