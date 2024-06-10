Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240610/finlyandiya-849043159.html
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций
Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год, сообщает в понедельник экономическое издание Tekniikka&Talous со ссылкой на прогноз... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:50+0300
2024-06-10T17:50+0300
экономика
финляндия
древесина
импорт
отказ
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_971cc920efc023c8e430a838bc596b8a.jpg
МОСКВА, 10 июня – ПРАЙМ. Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год, сообщает в понедельник экономическое издание Tekniikka&amp;Talous со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов. "Институт природных ресурсов прогнозирует в своем экономическом бюллетене по лесному сектору, что рост цен на древесину продолжится в этом году", — говорится в материале. Отмечается, что цены на балансовую древесину вырастут на 11-14% по сравнению с прошлым годом. Цены на лесоматериалы из березы вырастут на 13%, а на заготовку хвойных пород — на 3%, отмечает издание. Рост цен обусловлен увеличением спроса в лесной промышленности, спроса на энергетическую древесину и закрытием европейского рынка для российских и белорусских поставок лесоматериалов весной 2022 года после начала СВО, говорится в материале.Ранее Wall Street Journal писало, что закрытие границы Финляндии с Россией привело к остановке импорта дешевой древесины из России. Как заявил газете глава финского региона Южное Саво Пентти Макинен, малый бизнес почти полностью потерял доход.Ранее финские эксперты отмечали, что заменить российское сырье древесиной из Финляндии и прибалтийских республик не удалось, а построенный в 2023 году логистический терминал в городе Коувола остался невостребованным без грузопотока из России.
https://1prime.ru/20240607/finlyandiya-848966437.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76224/65/762246587_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_a7319bb89a6d37c791163c48c64bdf4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, древесина, импорт, отказ
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, древесина, импорт, Отказ
17:50 10.06.2024
 
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций

T&T: цены на древесину в Финляндии ежегодно повышаются на 10% в год

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаготовка леса в Новосибирской области
Заготовка леса в Новосибирской области - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июня – ПРАЙМ. Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год, сообщает в понедельник экономическое издание Tekniikka&Talous со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов.
"Институт природных ресурсов прогнозирует в своем экономическом бюллетене по лесному сектору, что рост цен на древесину продолжится в этом году", — говорится в материале.
Отмечается, что цены на балансовую древесину вырастут на 11-14% по сравнению с прошлым годом. Цены на лесоматериалы из березы вырастут на 13%, а на заготовку хвойных пород — на 3%, отмечает издание.
Рост цен обусловлен увеличением спроса в лесной промышленности, спроса на энергетическую древесину и закрытием европейского рынка для российских и белорусских поставок лесоматериалов весной 2022 года после начала СВО, говорится в материале.
Ранее Wall Street Journal писало, что закрытие границы Финляндии с Россией привело к остановке импорта дешевой древесины из России. Как заявил газете глава финского региона Южное Саво Пентти Макинен, малый бизнес почти полностью потерял доход.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS
7 июня, 14:32
Ранее финские эксперты отмечали, что заменить российское сырье древесиной из Финляндии и прибалтийских республик не удалось, а построенный в 2023 году логистический терминал в городе Коувола остался невостребованным без грузопотока из России.
 
ЭкономикаФИНЛЯНДИЯдревесинаимпортОтказ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала