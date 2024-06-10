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В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций
Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год, сообщает в понедельник экономическое издание Tekniikka&Talous со ссылкой на прогноз... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:50+0300
2024-06-10T17:50+0300
2024-06-10T17:50+0300
экономика
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древесина
импорт
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МОСКВА, 10 июня – ПРАЙМ. Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год, сообщает в понедельник экономическое издание Tekniikka&Talous со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов. "Институт природных ресурсов прогнозирует в своем экономическом бюллетене по лесному сектору, что рост цен на древесину продолжится в этом году", — говорится в материале. Отмечается, что цены на балансовую древесину вырастут на 11-14% по сравнению с прошлым годом. Цены на лесоматериалы из березы вырастут на 13%, а на заготовку хвойных пород — на 3%, отмечает издание. Рост цен обусловлен увеличением спроса в лесной промышленности, спроса на энергетическую древесину и закрытием европейского рынка для российских и белорусских поставок лесоматериалов весной 2022 года после начала СВО, говорится в материале.Ранее Wall Street Journal писало, что закрытие границы Финляндии с Россией привело к остановке импорта дешевой древесины из России. Как заявил газете глава финского региона Южное Саво Пентти Макинен, малый бизнес почти полностью потерял доход.Ранее финские эксперты отмечали, что заменить российское сырье древесиной из Финляндии и прибалтийских республик не удалось, а построенный в 2023 году логистический терминал в городе Коувола остался невостребованным без грузопотока из России.
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финляндия, древесина, импорт, отказ
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, древесина, импорт, Отказ
В Финляндии продолжает дорожать одно сырье из-за антироссийских санкций
T&T: цены на древесину в Финляндии ежегодно повышаются на 10% в год
МОСКВА, 10 июня – ПРАЙМ.
Цены на древесину в Финляндии продолжают расти в среднем на 10% в год, сообщает в понедельник экономическое издание Tekniikka&Talous
со ссылкой на прогноз Института природных ресурсов.
"Институт природных ресурсов прогнозирует в своем экономическом бюллетене по лесному сектору, что рост цен на древесину продолжится в этом году", — говорится в материале.
Отмечается, что цены на балансовую древесину вырастут на 11-14% по сравнению с прошлым годом. Цены на лесоматериалы из березы вырастут на 13%, а на заготовку хвойных пород — на 3%, отмечает издание.
Рост цен обусловлен увеличением спроса в лесной промышленности, спроса на энергетическую древесину и закрытием европейского рынка для российских и белорусских поставок лесоматериалов весной 2022 года после начала СВО, говорится в материале.
Ранее Wall Street Journal писало, что закрытие границы Финляндии с Россией привело к остановке импорта дешевой древесины из России. Как заявил газете глава финского региона Южное Саво Пентти Макинен, малый бизнес почти полностью потерял доход.
В Финляндии снова пожаловались на Россию из-за GPS
Ранее финские эксперты отмечали, что заменить российское сырье древесиной из Финляндии и прибалтийских республик не удалось, а построенный в 2023 году логистический терминал в городе Коувола остался невостребованным без грузопотока из России.