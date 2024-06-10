https://1prime.ru/20240610/finlyandiya-849044745.html
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы - 10.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы
Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T19:01+0300
2024-06-10T19:01+0300
2024-06-10T19:02+0300
вооружения
россия
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849040604_7:0:1262:706_1920x0_80_0_0_0428292445188b92e04480762ddf21d5.jpg
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. "Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Финляндии. Минобороны РФ ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. "Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе.Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняет финское минобороны.
https://1prime.ru/20240610/polet-849040626.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849040604_164:0:1105:706_1920x0_80_0_0_c6a076a753be1486c3ae32c9c603bd29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия
Вооружения, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы
МО Финляндии заявил о подозрении самолета РФ в нарушении границы страны
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе.
"Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Финляндии.
Минобороны РФ ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
"Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе.
Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняет финское минобороны.
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями