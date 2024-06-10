https://1prime.ru/20240610/finlyandiya-849044745.html

Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы

Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы - 10.06.2024, ПРАЙМ

Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы

Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T19:01+0300

2024-06-10T19:01+0300

2024-06-10T19:02+0300

вооружения

россия

финляндия

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. "Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Финляндии. Минобороны РФ ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. "Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе.Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняет финское минобороны.

https://1prime.ru/20240610/polet-849040626.html

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россия, финляндия