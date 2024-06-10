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Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы - 10.06.2024, ПРАЙМ
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы
Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T19:01+0300
2024-06-10T19:02+0300
вооружения
россия
финляндия
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе. "Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Финляндии. Минобороны РФ ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств. "Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе.Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняет финское минобороны.
https://1prime.ru/20240610/polet-849040626.html
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россия, финляндия
Вооружения, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
19:01 10.06.2024 (обновлено: 19:02 10.06.2024)
 
Финляндия подозревает российский самолет в нарушении границы

МО Финляндии заявил о подозрении самолета РФ в нарушении границы страны

© Фото : Telegram/Минобороны РФСамолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео
Самолеты Ту-95мс и дальние бомбардировщики Ту-22м3 во время патрулирования. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© Фото : Telegram/Минобороны РФ
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии сообщило о подозрении в нарушении российским самолетом воздушного пространства страны в Финском заливе.
"Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе", — сказано в сообщении на сайте оборонного ведомства Финляндии.
Минобороны РФ ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95мс и Ту-22м3 выполнили плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.
"Мы серьезно относимся к подозрению в нарушении территориальных границ, и расследование было начато немедленно", – приводятся слова министра обороны Антти Хяккянена в пресс-релизе.
Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут, в самой глубокой точке в 2,5 километра от границы, уточняет финское минобороны.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Ту-95мс и Ту-22м3 пролетели над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями
17:03
 
ВооруженияРОССИЯФИНЛЯНДИЯ
 
 
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