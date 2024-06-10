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В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ
В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ - 10.06.2024, ПРАЙМ
В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ
Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:57+0300
2024-06-10T17:57+0300
российский флаг
россия
генеральная прокуратура
игорь краснов
генеральный прокурор игорь краснов
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой запрос направила депутат Госдумы Ирина Филатова генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Депутат отметила, что из средств массовой информации, а также из обращений в ее Telegram-канале ей стало известно о противоречащей федеральному законодательству политике компании "Яндекс.Такси". 14 мая 2024 года одному из водителей "Яндекс.Такси" поддержка сервиса запретила использовать российский флаг в салоне автомобиля, аргументировав тем, что он "не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях"."Прошу обратить внимание, что демонстрация государственных символов РФ рекламой не является, запрет на их демонстрацию не только нарушает федеральное законодательство, но и вызывает вопросы в части умаления права граждан на уважение атрибутов своей страны...", — сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Филатова отметила, что флаг России относится к государственной символике Российской Федерации и охраняется законом. "Рекламная политика "Яндекс.Такси", размещенная в открытом доступе на сайте... запрещает политическую рекламу, среди которой "размещение изображений государственной или региональной символики, как действующей, так и исторической, а также иные символы политической и военной тематики", — добавила она. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что все символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности.
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российский флаг, россия, генеральная прокуратура, игорь краснов, генеральный прокурор игорь краснов
российский флаг, РОССИЯ, Генеральная прокуратура, Игорь Краснов, генеральный прокурор Игорь Краснов
17:57 10.06.2024
 
В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ

В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 10 июн ПРАЙМ. Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой запрос направила депутат Госдумы Ирина Филатова генеральному прокурору РФ Игорю Краснову.
Депутат отметила, что из средств массовой информации, а также из обращений в ее Telegram-канале ей стало известно о противоречащей федеральному законодательству политике компании "Яндекс.Такси".
14 мая 2024 года одному из водителей "Яндекс.Такси" поддержка сервиса запретила использовать российский флаг в салоне автомобиля, аргументировав тем, что он "не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях".
"Прошу обратить внимание, что демонстрация государственных символов РФ рекламой не является, запрет на их демонстрацию не только нарушает федеральное законодательство, но и вызывает вопросы в части умаления права граждан на уважение атрибутов своей страны...", — сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Филатова отметила, что флаг России относится к государственной символике Российской Федерации и охраняется законом.
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 07.06.2024
ФАС рассказала, когда решит ситуацию с нарушениями "Яндекс Такси"
7 июня, 14:37
"Рекламная политика "Яндекс.Такси", размещенная в открытом доступе на сайте... запрещает политическую рекламу, среди которой "размещение изображений государственной или региональной символики, как действующей, так и исторической, а также иные символы политической и военной тематики", — добавила она.
Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что все символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности.
 
российский флагРОССИЯГенеральная прокуратураИгорь Красновгенеральный прокурор Игорь Краснов
 
 
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