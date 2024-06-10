https://1prime.ru/20240610/flag-849043581.html

В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ

В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ - 10.06.2024, ПРАЙМ

В ГД просят проверить "Яндекс.Такси" на соблюдение законов о флаге РФ

Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T17:57+0300

2024-06-10T17:57+0300

2024-06-10T17:57+0300

российский флаг

россия

генеральная прокуратура

игорь краснов

генеральный прокурор игорь краснов

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Компанию "Яндекс.Такси", которая запретила использовать флаг России в салоне такси, как рекламу, просят проверить на соблюдение законодательства РФ, такой запрос направила депутат Госдумы Ирина Филатова генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Депутат отметила, что из средств массовой информации, а также из обращений в ее Telegram-канале ей стало известно о противоречащей федеральному законодательству политике компании "Яндекс.Такси". 14 мая 2024 года одному из водителей "Яндекс.Такси" поддержка сервиса запретила использовать российский флаг в салоне автомобиля, аргументировав тем, что он "не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях"."Прошу обратить внимание, что демонстрация государственных символов РФ рекламой не является, запрет на их демонстрацию не только нарушает федеральное законодательство, но и вызывает вопросы в части умаления права граждан на уважение атрибутов своей страны...", — сказано в обращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Филатова отметила, что флаг России относится к государственной символике Российской Федерации и охраняется законом. "Рекламная политика "Яндекс.Такси", размещенная в открытом доступе на сайте... запрещает политическую рекламу, среди которой "размещение изображений государственной или региональной символики, как действующей, так и исторической, а также иные символы политической и военной тематики", — добавила она. Она напомнила, что президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что все символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности.

https://1prime.ru/20240607/yandeks-848966977.html

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