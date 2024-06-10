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В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках
В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках - 10.06.2024, ПРАЙМ
В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках
Предприятие "Фосагро", хоть и опирается на интересы покупателей, готово увеличивать долю рубля в своих экспортных сделках, рассказал агентству РИА Новости... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T07:04+0300
2024-06-10T07:04+0300
2024-06-10T07:11+0300
россия
фосагро
удобрения
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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Предприятие "Фосагро", хоть и опирается на интересы покупателей, готово увеличивать долю рубля в своих экспортных сделках, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников."Рубль в нашей валютной корзине занимает значительную роль. Готовы расширять. При этом, поставляя удобрения в 100 стран мира, мы исходим из запросов наших покупателей, и в вопросах ассортимента и расчетов за поставляемую продукцию", - заявил он. Кроме того, Рыбников упомянул, что российские власти пока не рассматривают возможность продажи удобрений за рубеж за рубли, так как на данный момент, в условиях обязательной продажу валютной выручки, все средства и так автоматически переводятся в российскую валюту."А остальное - надо просто исходить из удобства наших покупателей и быстроты прохождения всех этих процедур", - резюмировал гендиректор.ФосАгро является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
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россия, фосагро, удобрения
РОССИЯ, Фосагро, удобрения
В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках
Рыбников: "Фосагро" готова расширять долю рубля в своих экспортных сделках
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Предприятие "Фосагро", хоть и опирается на интересы покупателей, готово увеличивать долю рубля в своих экспортных сделках, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников.
"Рубль в нашей валютной корзине занимает значительную роль. Готовы расширять. При этом, поставляя удобрения в 100 стран мира, мы исходим из запросов наших покупателей, и в вопросах ассортимента и расчетов за поставляемую продукцию", - заявил он.
Кроме того, Рыбников упомянул, что российские власти пока не рассматривают возможность продажи удобрений за рубеж за рубли, так как на данный момент, в условиях обязательной продажу валютной выручки, все средства и так автоматически переводятся в российскую валюту.
"А остальное - надо просто исходить из удобства наших покупателей и быстроты прохождения всех этих процедур", - резюмировал гендиректор.
ФосАгро является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.
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