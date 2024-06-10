https://1prime.ru/20240610/fosagro-849017504.html

В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках

В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках - 10.06.2024, ПРАЙМ

В "Фосагро" рассказали об использовании рубля в экспортных сделках

Предприятие "Фосагро", хоть и опирается на интересы покупателей, готово увеличивать долю рубля в своих экспортных сделках, рассказал агентству РИА Новости... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T07:04+0300

2024-06-10T07:04+0300

2024-06-10T07:11+0300

россия

фосагро

удобрения

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Предприятие "Фосагро", хоть и опирается на интересы покупателей, готово увеличивать долю рубля в своих экспортных сделках, рассказал агентству РИА Новости генеральный директор компании Михаил Рыбников."Рубль в нашей валютной корзине занимает значительную роль. Готовы расширять. При этом, поставляя удобрения в 100 стран мира, мы исходим из запросов наших покупателей, и в вопросах ассортимента и расчетов за поставляемую продукцию", - заявил он. Кроме того, Рыбников упомянул, что российские власти пока не рассматривают возможность продажи удобрений за рубеж за рубли, так как на данный момент, в условиях обязательной продажу валютной выручки, все средства и так автоматически переводятся в российскую валюту."А остальное - надо просто исходить из удобства наших покупателей и быстроты прохождения всех этих процедур", - резюмировал гендиректор.ФосАгро является российской вертикально-интегрированной компанием, одной из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

https://1prime.ru/20240607/udobreniya-848978530.html

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россия, фосагро, удобрения