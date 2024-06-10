https://1prime.ru/20240610/frantsiya-849036741.html

В Франции назвали логичным уход Макрона после выборов в Нацсобрание

В Франции назвали логичным уход Макрона после выборов в Нацсобрание - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Франции назвали логичным уход Макрона после выборов в Нацсобрание

Уход Макрона с поста президента станет логичным итогом в случае поражения его партии на выборах в Национальное собрание, заявил в понедельник лидер партии... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T15:18+0300

2024-06-10T15:18+0300

2024-06-10T16:33+0300

политика

франция

флориан филиппо

марин ле пен

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 10 июн — ПРАЙМ. Уход Макрона с поста президента станет логичным итогом в случае поражения его партии на выборах в Национальное собрание, заявил в понедельник лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. "Если Макрон проиграет парламентские выборы после роспуска, то логика требует, чтобы он подал в отставку", — написал Филиппо в соцсети X. Согласно опубликованным данным на официальном сайте выборов в Европарламент, что во Франции с 31,37% голосов лидирует "Национальное объединение". Следом за ней с 14,6% голосов — коалиция с партией президента Эммануэля Макрона "Возрождение".В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" вдвое обогнала фракцию Макрона, президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля. Ранее глава побеждающей на выборах в Европарламент во Франции партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал президента страны организовать внеочередные выборы в парламент Франции. Президент фракции в парламенте Франции Марин Ле Пен поприветствовала решение президента страны Эммануэля Макрона распустить Национальное собрание.

https://1prime.ru/20240609/frantsiya-849016101.html

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франция, флориан филиппо, марин ле пен, эммануэль макрон