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СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен
СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен - 10.06.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское издание Politico... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T21:15+0300
2024-06-10T21:15+0300
2024-06-10T21:15+0300
политика
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники во французском правительстве. После воскресных выборов в Европейский союз правоцентристская Европейская народная партия может стать крупнейшим блоком в Европейском парламенте. Это значительно увеличивает шансы ее кандидата занять пост главы исполнительной власти в Брюсселе. Однако Макрон никогда публично не поддерживал выдвижение представителя Германии на второй срок, что вызывало предположения о готовящейся в Париже альтернативе. "Но теперь Макрону, похоже, придется решать более серьезные политические задачи, чем попытка перетасовать брюссельский президиум", - пишет издание. Как сообщил один из французских министров, "основной сценарий" заключается в том, что Макрон поддержит фон дер Ляйен в обмен на уступки по политическим целям Франции. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" вдвое обогнала фракцию Макрона, президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля.
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франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен
СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен
Politico: Макрон поддержит переизбрание фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ.
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское издание Politico
со ссылкой на источники во французском правительстве.
После воскресных выборов в Европейский союз правоцентристская Европейская народная партия может стать крупнейшим блоком в Европейском парламенте. Это значительно увеличивает шансы ее кандидата занять пост главы исполнительной власти в Брюсселе. Однако Макрон никогда публично не поддерживал выдвижение представителя Германии на второй срок, что вызывало предположения о готовящейся в Париже альтернативе.
"Но теперь Макрону, похоже, придется решать более серьезные политические задачи, чем попытка перетасовать брюссельский президиум", - пишет издание.
Как сообщил один из французских министров, "основной сценарий" заключается в том, что Макрон поддержит фон дер Ляйен в обмен на уступки по политическим целям Франции.
В Франции назвали логичным уход Макрона после выборов в Нацсобрание
В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" вдвое обогнала фракцию Макрона, президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля.