https://1prime.ru/20240610/frantsiya-849046503.html

СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен

СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен - 10.06.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о поддержке Макроном переизбрания Урсулы фон дер Ляйен

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское издание Politico... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T21:15+0300

2024-06-10T21:15+0300

2024-06-10T21:15+0300

политика

франция

эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии, сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники во французском правительстве. После воскресных выборов в Европейский союз правоцентристская Европейская народная партия может стать крупнейшим блоком в Европейском парламенте. Это значительно увеличивает шансы ее кандидата занять пост главы исполнительной власти в Брюсселе. Однако Макрон никогда публично не поддерживал выдвижение представителя Германии на второй срок, что вызывало предположения о готовящейся в Париже альтернативе. "Но теперь Макрону, похоже, придется решать более серьезные политические задачи, чем попытка перетасовать брюссельский президиум", - пишет издание. Как сообщил один из французских министров, "основной сценарий" заключается в том, что Макрон поддержит фон дер Ляйен в обмен на уступки по политическим целям Франции. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов во Франции, согласно которым правая партия "Национальное объединение" вдвое обогнала фракцию Макрона, президент Франции объявил о роспуске нижней палаты парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля.

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франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен