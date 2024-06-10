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Объем внешней торговли России в январе-апреле превысил 200 миллиардов

Объем внешней торговли России в январе-апреле превысил 200 миллиардов - 10.06.2024, ПРАЙМ

Объем внешней торговли России в январе-апреле превысил 200 миллиардов

Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T17:36+0300

2024-06-10T17:36+0300

2024-06-10T17:36+0300

экономика

россия

фтс

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Объем внешней торговли России в январе-апреле 2024 года составил 219,7 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. В частности, экспорт составил 135,1 миллиарда долларов, импорт - 84,6 миллиарда долларов. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса за 4 месяца составило 50,5 миллиарда долларов. Экспорт РФ в январе-апреле снизился на 0,3% в годовом выражении, импорт - на 9,1%. В январе-апреле прошлого года экспорт составил 135,5 миллиарда долларов, а импорт - 93 миллиарда. Экспорт из России в страны Азии за первые четыре месяца года составил 101,4 миллиарда долларов - рост на 11,1% в годовом выражении, импорт оттуда - 56,5 миллиарда долларов (снижение на 3,6% год к году).

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россия, фтс