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Россия стала второй с начала года по объемам поставок газа в Испанию
Россия стала второй с начала года по объемам поставок газа в Испанию - 10.06.2024, ПРАЙМ
Россия стала второй с начала года по объемам поставок газа в Испанию
Россия за пять месяцев 2024 года стала второй по величине поставок газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T21:23+0300
2024-06-10T21:23+0300
2024-06-10T21:23+0300
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МАДРИД, 10 июн — ПРАЙМ. Россия за пять месяцев 2024 года стала второй по величине поставок газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas. Согласно ее данным, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-часа (ГВт/ч) сжиженного природного газа, около 22,5% от общего количества. Как отмечается, первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте — США с 19,4%. В мае Россия также заняла второе место после Алжира по объемам продаж газа, поставив 6 416 ГВт/ч или 22,7% от общего количества. В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
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газ, испания, россия, поставки газа
Энергетика, Газ, ИСПАНИЯ, РОССИЯ, поставки газа
Россия стала второй с начала года по объемам поставок газа в Испанию
Enagas: РФ с начала года стала второй по объемам поставок газа в Испанию
МАДРИД, 10 июн — ПРАЙМ. Россия за пять месяцев 2024 года стала второй по величине поставок газа в Испанию, свидетельствуют данные испанской энергетической компании Enagas.
Согласно ее данным, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-часа (ГВт/ч) сжиженного природного газа, около 22,5% от общего количества. Как отмечается, первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте — США с 19,4%.
В мае Россия также заняла второе место после Алжира по объемам продаж газа, поставив 6 416 ГВт/ч или 22,7% от общего количества.
В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж.
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