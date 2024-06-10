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В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину

В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину - 10.06.2024, ПРАЙМ

В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину

В Евросоюзе обсуждают продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T21:53+0300

2024-06-10T21:53+0300

2024-06-10T21:53+0300

энергетика

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В Евросоюзе обсуждают продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. "По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году", — пишет агентство. По данным некоторых источников, европейские компании могут покупать газ в Азербайджане и перекачивать его в Европу через российские трубопроводы. Такой вариант позволит Европе избежать проблем с покупкой российского газа, отмечает Bloomberg.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года. В мае 2022 года Украина закрыла транзит газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что эта станция находится под контролем российских войск. В результате остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что ежесуточный объем прокачки с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 млн кубометров.В 2022 году "Газпром" прекратил или сократил поставки газа во многие европейские страны. К осени прекратились поставки по "Северному потоку", прокачка по "Ямал–Европа" и украинскому маршруту также снизилась.

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европа, газ, украина, россия