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В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину - 10.06.2024, ПРАЙМ
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В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину
В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину - 10.06.2024, ПРАЙМ
В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину
В Евросоюзе обсуждают продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T21:53+0300
2024-06-10T21:53+0300
энергетика
европа
газ
украина
россия
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В Евросоюзе обсуждают продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники. "По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году", — пишет агентство. По данным некоторых источников, европейские компании могут покупать газ в Азербайджане и перекачивать его в Европу через российские трубопроводы. Такой вариант позволит Европе избежать проблем с покупкой российского газа, отмечает Bloomberg.В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года. В мае 2022 года Украина закрыла транзит газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что эта станция находится под контролем российских войск. В результате остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что ежесуточный объем прокачки с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 млн кубометров.В 2022 году "Газпром" прекратил или сократил поставки газа во многие европейские страны. К осени прекратились поставки по "Северному потоку", прокачка по "Ямал–Европа" и украинскому маршруту также снизилась.
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европа, газ, украина, россия
Энергетика, ЕВРОПА, Газ, УКРАИНА, РОССИЯ
21:53 10.06.2024
 
В ЕС обсуждают продолжение поставок газа из РФ через Украину

Bloomberg: ЕС хочет продолжить поставки газа из РФ через Украину в следующем году

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. В Евросоюзе обсуждают продолжение поставок газа через Украину после завершения соглашения с РФ в этом году, передает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
"По словам людей, знакомых с этим вопросом, представители европейского правительства и компаний ведут переговоры с коллегами на Украине о том, как обеспечить подачу газа в следующем году", — пишет агентство.
По данным некоторых источников, европейские компании могут покупать газ в Азербайджане и перекачивать его в Европу через российские трубопроводы. Такой вариант позволит Европе избежать проблем с покупкой российского газа, отмечает Bloomberg.
В марте украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что власти Украины не планируют продлевать контракт на транзит газа с российской компанией "Газпром" после 31 декабря 2024 года.
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В мае 2022 года Украина закрыла транзит газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что эта станция находится под контролем российских войск. В результате остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что ежесуточный объем прокачки с обеих сторон с 2021 года составляет 109,6 млн кубометров.
В 2022 году "Газпром" прекратил или сократил поставки газа во многие европейские страны. К осени прекратились поставки по "Северному потоку", прокачка по "Ямал–Европа" и украинскому маршруту также снизилась.
 
ЭнергетикаЕВРОПАГазУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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