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"Газпром" зарегистрировал в нацреестре 50 млн углеродных единиц - 10.06.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" зарегистрировал в нацреестре 50 млн углеродных единиц
"Газпром" зарегистрировал в нацреестре 50 млн углеродных единиц - 10.06.2024, ПРАЙМ
"Газпром" зарегистрировал в нацреестре 50 млн углеродных единиц
"Газпром" в прошедшем году зарегистрировал в национальном реестре 50 миллионов углеродных единиц по проекту, который предполагает предотвращение выбросов метана | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T15:10+0300
2024-06-10T15:10+0300
энергетика
россия
газпром
экология
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в прошедшем году зарегистрировал в национальном реестре 50 миллионов углеродных единиц по проекту, который предполагает предотвращение выбросов метана при подготовке магистральных газопроводов к ремонтам, говорится в годовом отчете компании. "50 миллионов углеродных единиц зарегистрировано дочерним обществом ПАО "Газпром" в Реестре углеродных единиц Российской Федерации в 2023 году", — говорится в отчете. Климатический проект компании стал крупнейшим в рамках национальной инфраструктуры, созданной на основе ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов". Его реализует ООО "Газпром МКС". Проект зарегистрирован в национальном Реестре углеродных единиц в 2023 году. Выбросы метана в рамках проекта могут быть предотвращены благодаря использованию мобильных компрессорных станций (МКС) при подготовке участков магистральных трубопроводов к ремонтным работам. При подготовке к таким работам с помощью МКС основной объем газа из отключенного участка газопровода перекачивается в действующий участок или в параллельную нитку. Так исключается попадание в атмосферу до 80% метана. Проект осуществляется в пределах Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России с полуострова Ямал на северо-востоке европейской части страны и до границы с Казахстаном на юге, по всем запланированным ремонтируемым участкам магистралей диаметра от 700 до 1 420 миллиметров. Проект реализуется в 2019–2029 годах. Компания, как отмечается, планирует сократить выбросы парниковых газов в период 2023–2035 годов на 69 миллионов тонн CO2-эквивалента за счет новых проектов в области газификации и перевода транспорта на природный газ. Приоритеты работы "Газпрома" в области низкоуглеродного развития включают также повышение энергоэффективности производственной деятельности; внедрение инноваций и наилучших доступных технологий в области низкоуглеродного развития; поддержку научных исследований в области климата. Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.
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россия, газпром, экология
Энергетика, РОССИЯ, Газпром, экология
15:10 10.06.2024
 
"Газпром" зарегистрировал в нацреестре 50 млн углеродных единиц

"Газпром" в 2023 году зарегистрировал в нацреестре 50 миллионов углеродных единиц

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в прошедшем году зарегистрировал в национальном реестре 50 миллионов углеродных единиц по проекту, который предполагает предотвращение выбросов метана при подготовке магистральных газопроводов к ремонтам, говорится в годовом отчете компании.
"50 миллионов углеродных единиц зарегистрировано дочерним обществом ПАО "Газпром" в Реестре углеродных единиц Российской Федерации в 2023 году", — говорится в отчете.
Климатический проект компании стал крупнейшим в рамках национальной инфраструктуры, созданной на основе ФЗ "Об ограничении выбросов парниковых газов". Его реализует ООО "Газпром МКС". Проект зарегистрирован в национальном Реестре углеродных единиц в 2023 году.
Выбросы метана в рамках проекта могут быть предотвращены благодаря использованию мобильных компрессорных станций (МКС) при подготовке участков магистральных трубопроводов к ремонтным работам. При подготовке к таким работам с помощью МКС основной объем газа из отключенного участка газопровода перекачивается в действующий участок или в параллельную нитку. Так исключается попадание в атмосферу до 80% метана.
Проект осуществляется в пределах Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России с полуострова Ямал на северо-востоке европейской части страны и до границы с Казахстаном на юге, по всем запланированным ремонтируемым участкам магистралей диаметра от 700 до 1 420 миллиметров. Проект реализуется в 2019–2029 годах.
Александр Дюков - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
В "Газпром нефти" оценили вероятность изменений налогов для нефтянки
8 июня, 09:09
Компания, как отмечается, планирует сократить выбросы парниковых газов в период 2023–2035 годов на 69 миллионов тонн CO2-эквивалента за счет новых проектов в области газификации и перевода транспорта на природный газ. Приоритеты работы "Газпрома" в области низкоуглеродного развития включают также повышение энергоэффективности производственной деятельности; внедрение инноваций и наилучших доступных технологий в области низкоуглеродного развития; поддержку научных исследований в области климата.
Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.
 
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