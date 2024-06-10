https://1prime.ru/20240610/germaniya-849044014.html

Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ

Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ

Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ

В Европе вновь встали вопросы о том, устоит ли правительство ФРГ после того, как правящая коалиция потерпела поражение на выборах в Европарламент, пишет... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T18:29+0300

2024-06-10T18:29+0300

2024-06-10T18:29+0300

политика

германия

европарламент

олаф шольц

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg

МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В Европе вновь встали вопросы о том, устоит ли правительство ФРГ после того, как правящая коалиция потерпела поражение на выборах в Европарламент, пишет Politico.Социал-демократы канцлера Шольца показали худший результат более чем за столетие. Поддержка "зелёных" упала почти вдвое. Правительство так и не смогло найти ответы на целый ряд насущных проблем: от стагнации экономики, до проблем с миграцией. Хотя очередные выборы должны состояться осенью 2025 года, постоянные распри внутри правительственного альянса становятся всё заметнее, и есть опасения, что правительство может не дожить до этого срока.Немецкие правительственные коалиции редко распадаются до конца срока полномочий. Однако нынешняя коалиция из трёх партий не типична, поэтому главный вопрос — устоит ли правительство Шольца? И проблема не только в падении рейтинга коалиции в глазах избирателей, но и в утверждениях о потере правительством легитимности.На выборах в Европарламент 9 июня в Германии победу одержал правоцентристский оппозиционный блок ХДС/ХСС. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии", а социал-демократы канцлера Шольца – лишь третье.

https://1prime.ru/20240610/perestanovki--849041609.html

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, европарламент, олаф шольц