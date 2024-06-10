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Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
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Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ
Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ
В Европе вновь встали вопросы о том, устоит ли правительство ФРГ после того, как правящая коалиция потерпела поражение на выборах в Европарламент, пишет... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T18:29+0300
2024-06-10T18:29+0300
политика
германия
европарламент
олаф шольц
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В Европе вновь встали вопросы о том, устоит ли правительство ФРГ после того, как правящая коалиция потерпела поражение на выборах в Европарламент, пишет Politico.Социал-демократы канцлера Шольца показали худший результат более чем за столетие. Поддержка "зелёных" упала почти вдвое. Правительство так и не смогло найти ответы на целый ряд насущных проблем: от стагнации экономики, до проблем с миграцией. Хотя очередные выборы должны состояться осенью 2025 года, постоянные распри внутри правительственного альянса становятся всё заметнее, и есть опасения, что правительство может не дожить до этого срока.Немецкие правительственные коалиции редко распадаются до конца срока полномочий. Однако нынешняя коалиция из трёх партий не типична, поэтому главный вопрос — устоит ли правительство Шольца? И проблема не только в падении рейтинга коалиции в глазах избирателей, но и в утверждениях о потере правительством легитимности.На выборах в Европарламент 9 июня в Германии победу одержал правоцентристский оппозиционный блок ХДС/ХСС. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии", а социал-демократы канцлера Шольца – лишь третье.
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германия, европарламент, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, Европарламент, Олаф Шольц
18:29 10.06.2024
 
Выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца, пишет СМИ

Politico: выборы в Европарламент стали очередным унижением для Шольца

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. В Европе вновь встали вопросы о том, устоит ли правительство ФРГ после того, как правящая коалиция потерпела поражение на выборах в Европарламент, пишет Politico.
Социал-демократы канцлера Шольца показали худший результат более чем за столетие. Поддержка "зелёных" упала почти вдвое. Правительство так и не смогло найти ответы на целый ряд насущных проблем: от стагнации экономики, до проблем с миграцией.
Хотя очередные выборы должны состояться осенью 2025 года, постоянные распри внутри правительственного альянса становятся всё заметнее, и есть опасения, что правительство может не дожить до этого срока.
Немецкие правительственные коалиции редко распадаются до конца срока полномочий. Однако нынешняя коалиция из трёх партий не типична, поэтому главный вопрос — устоит ли правительство Шольца? И проблема не только в падении рейтинга коалиции в глазах избирателей, но и в утверждениях о потере правительством легитимности.
На выборах в Европарламент 9 июня в Германии победу одержал правоцентристский оппозиционный блок ХДС/ХСС. Второе место заняла правая партия "Альтернатива для Германии", а социал-демократы канцлера Шольца – лишь третье.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
FT узнала о возмущении послов Германии и США из-за увольнений в Киеве
17:10
 
ПолитикаГЕРМАНИЯЕвропарламентОлаф Шольц
 
 
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