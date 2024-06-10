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Налоговые условия для участников СЗПК законсервируют

Налоговые условия для участников СЗПК законсервируют - 10.06.2024, ПРАЙМ

Налоговые условия для участников СЗПК законсервируют

В рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны два новых соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – теперь их более... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T17:08+0300

2024-06-10T17:08+0300

2024-06-10T17:08+0300

интервью

сзпк

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МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. В рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны два новых соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) – теперь их более 70, на общую сумму более 4 триллионов рублей. О том, как работает этот механизм в рамках господдержки и как он изменится после вступления в силу налоговых изменений, агентству "Прайм" рассказал замминистра экономического развития Мурат Керефов.- Напомним, что перезапуск СЗПК был начат почти два года назад. Что изменилось за это время? Сколько соглашений и на какую сумму было заключено?- Всего после перезапуска СЗПК мы заключили 38 соглашений. Остановлюсь на тех, что были только что подписаны: в Брянской области будет построен тепличный комплекс, который сможет производить порядка 10 тысяч тонн овощей ежегодно. Проще говоря, свежие огурцы и томаты станут еще доступнее местным жителям. Кроме того, будет создано более 200 рабочих мест. Вообще, сельхозпредприятия охотно пользуются механизмом СЗПК. Всего по отрасли заключено уже пятнадцать таких соглашений.В Калужской области построят комбинат точного литья. Бюджет проекта превышает 50 миллиардов рублей. Предприятие будет поставлять запасные части для дробильного оборудования, горной и специальной техники. Это позволит значительно сократить долю импортных машиностроительных компонентов на российском рынке, на долю которых сегодня приходится порядка 56%. Это уже восьмое металлургическое предприятие в нашем портфеле.В целом механизм пользуется спросом у самых разных компаний. Ограничений по отраслевой принадлежности практически нет: это и добыча полезных ископаемых, медицинская сфера, транспортная, туристическая.- А как он работает? Почему выгоден бизнесу?- Суть и цель СЗПК - создать неизменные условия реализации инвестпроектов, чтобы бизнес понимал, что он вкладывает и какова будет отдача. Для участников фиксируются налоги, земельное, градостроительное и таможенное законодательство. Даже если они изменятся, для инвестора все сохранится, как было.Более того, в рамках СЗПК инвестор может возмещать затраты на строительство инфраструктуры. Бизнесу не нужно ждать, когда к площадке будет проложена дорога — её можно построить самому, передать на баланс местной администрации и возместить затраты.- Есть ли уже отдача от первых соглашений (новые рабочие места, инвестиции, реализованные проекты)? Если можно, хотя бы пару примеров приведите.- После перезапуска механизма СЗПК мы провели уже второй ежегодный мониторинг реализации инвестпроектов. Проверяем, как инвесторы выполняют условия заключённых соглашений.Итоги, на мой взгляд, весьма позитивные. Из выделенных 4 триллионов рублей уже половина проинвестирована. Создано 29 тысяч рабочих мест. Большинство проектов находится на инвестиционной стадии, но 10 уже введены в эксплуатацию. Механизм позволил запустить новые аэровокзальные комплексы в Новосибирске и Геленджике. Крупный завод по производству удобрений в Ленинградской области, медицинский центр в Москве. И это далеко не полный перечень.- Какие регионы в лидерах по заключению СЗПК?- Наибольшее количество соглашений заключено в Свердловской области – шесть, в Ленинградской и Нижегородской по четыре, в Москве, Татарстане и Башкортостане по три. Но по объему инвестиций картина складывается совсем другая. На самом деле, важно не количество контрактов и объем денег, а сама возможность участия, построения современного выгодного и высокотехнологичного предприятия в партнерстве с государством. Никаких соревнований мы не устраиваем, лишь просим регионы активнее информировать бизнес о новых возможностях.- Как согласуется механизм СЗПК с другими программами и мерами господдержки?- Прекрасно сочетается. Практически все меры господдержки можно реализовать вместе с СЗПК. Предприятия могут собрать свою корзину льгот под конкретный проект. Особенно часто комбинируют СЗПК и СПИК, получают кредит с хеджированием процентных рисков через фабрику проектного финансирования. На соглашения выходят резиденты особых экономических зон и территорий опережающего развития.- Механизм СЗПК предусматривает так называемую стабилизационную оговорку – неизменность налогового законодательства на определенный срок. Будет ли она действовать для компаний, заключивших соглашение, в отношении налоговых новаций? В частности, налог на прибыль компаний предложено увеличить с 20 до 25%.- Как я уже говорил, СЗПК фиксирует условия предпринимательской деятельности на момент заключения соглашения. Поэтому для компаний, заключившихся в этом году, все условия сохранятся. А вот новые проекты будут заключаться уже в новых условиях, после того как поправки в Налоговый кодекс вступят в силу.- А для бизнеса, использующего отечественное оборудование в инвестпроектах, есть ли какие-то особые условия? Много ли уже таких компаний?- Каких-то особых льгот нет. Но сейчас в Госдуме находится разработанный депутатами законопроект с поправками. В частности, предлагается расширить стабилизационную оговорку для компаний, применяющих наилучшие доступные технологии. Кроме того, предлагаем сократить затраты инвестора на проведение госэкспертизы проектной документации. Сейчас её нужно делать на все объекты проекта. Мы предлагаем проводить экспертизу только на объекты инфраструктуры, подлежащие возмещению.- Известно, что к 2030 году число СЗПК планируется увеличить до 150 с объемом инвестиций 7 триллионов рублей. В каких сферах вы ждете опережающего роста числа соглашений – ВПК, АПК, энергетика, добыча полезных ископаемых, инфраструктурные проекты? Как это отразится на экономике?- Мы готовы поддерживать проекты разной величины и в разных отраслях. Есть мегапроекты по добыче полезных ископаемых, которые с прежними технологиями просто невозможно было реализовать. А есть и куда более скромные, но не менее значимые проекты развития туристического потенциала региона. Для нас важен не размер и объем финансирования, а совместная работа с инвестором, чтобы предприятия были запущены в срок, повысили конкурентоспособность страны, увеличили предложение в экономике.- На форуме подвели итоги очередной оценки инвесторов на соответствие региональным инвестстандартам. Насколько я знаю, результаты весьма неплохие?- Да, 82 региона получили положительный результат. В сравнении с прежней оценкой, многие провели работу над ошибками и вышли в число лидеров. Следующий этап – "приземление" лучших мировых практик. Это поможет, в том числе, привлечь иностранные инвестиции. Точки роста на федеральном уровне уже видны - институт банкротства, трудовые отношения, оптимизация инфраструктуры, цифровизация сервисов для бизнеса.А глобальные изменения для инвесторов ожидаете?- До конца года текущего года министерство планирует подготовить проект Национальной модели целевых условий для ведения бизнеса. А еще более глобально - обсуждаем корректировку закона об инвестициях, который был принят 20 лет назад и во многом устарел. Также предлагаем уточнить статус институтов регионального инвестиционного стандарта и полномочия субъектов по привлечению инвестиций.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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