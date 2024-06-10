https://1prime.ru/20240610/ipoteka-849018591.html
В Россельхозбанке подсчитали объем выданной за все время сельской ипотеки
В Россельхозбанке подсчитали объем выданной за все время сельской ипотеки - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Россельхозбанке подсчитали объем выданной за все время сельской ипотеки
Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки с момента ее запуска, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Россельхозбанка Борис... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T08:39+0300
2024-06-10T08:39+0300
2024-06-10T08:39+0300
россия
россельхозбанк
сельская ипотека
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки с момента ее запуска, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Россельхозбанка Борис Листов. Листов уточнил, что Россельхозбанк занимаем более 70% этого рынка. "Фактически мы и есть сельская ипотека", - отметил он. "Главный результат – это 104 тысячи счастливых российских семей, которые улучшили свои жилищные условия. На эти цели мы предоставили более 250 миллиардов рублей", - также сказал он, говоря о результатах с начала запуска сельской ипотеки. "Вообще сельская ипотека в нынешних условиях – суперпрограмма. Смотрите сами: ставка 3%, в конце января понизили размер первоначального взноса с 30% до 20%. Таких плюсов для заемщиков не дает ни одна другая программа", - заключил Листов. Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на ria.ru 10 июня в 9.00 мск.
https://1prime.ru/20240609/ipoteka-849015556.html
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россия, россельхозбанк, сельская ипотека
РОССИЯ, Россельхозбанк, Сельская ипотека
В Россельхозбанке подсчитали объем выданной за все время сельской ипотеки
Россельхозбанк выдал более 250 млрд рублей сельской ипотеки с момента ее запуска
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн - ПРАЙМ. Россельхозбанк выдал более 250 миллиардов рублей сельской ипотеки с момента ее запуска, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Россельхозбанка Борис Листов.
Листов уточнил, что Россельхозбанк занимаем более 70% этого рынка. "Фактически мы и есть сельская ипотека", - отметил он.
"Главный результат – это 104 тысячи счастливых российских семей, которые улучшили свои жилищные условия. На эти цели мы предоставили более 250 миллиардов рублей", - также сказал он, говоря о результатах с начала запуска сельской ипотеки.
"Вообще сельская ипотека в нынешних условиях – суперпрограмма. Смотрите сами: ставка 3%, в конце января понизили размер первоначального взноса с 30% до 20%. Таких плюсов для заемщиков не дает ни одна другая программа", - заключил Листов.
Петербургский международный экономический форум проходил 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
Полный текст интервью читайте на ria.ru
10 июня в 9.00 мск.
Россияне сократили до минимума досрочное погашение ипотеки