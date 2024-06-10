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Условия льготной ипотеки могут стать выгоднее для банков, пишут СМИ
Условия льготной ипотеки могут стать выгоднее для банков, пишут СМИ - 10.06.2024, ПРАЙМ
Условия льготной ипотеки могут стать выгоднее для банков, пишут СМИ
С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен, пишет издание РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке. | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T09:50+0300
2024-06-10T09:50+0300
2024-06-10T09:50+0300
экономика
россия
жилье
льготная ипотека
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен, пишет издание РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке."Представители Минфина в ходе обсуждений согласились увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными", — говорится в материале издания.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрограмма льготной ипотеки истекает в июле 2024 года, а программа семейной ипотеки сохранится до 2030 года, но с измененными условиями. Ставка по ипотеке будет сохранена на уровне не более 6 процентов только для семей с детьми до шести лет и для жителей малых городов. Для семей с детьми страше ставка может быть повышена до 12 процентов.Отмечается, что необходимо увеличить надбавку для расчета возмещения, так как крупные банки вынуждены выдавать ипотечные кредиты с низкой или нулевой рентабельностью. В настоящее время предлагается вернуть ставку возмещения к прежнему уровню, повысив ее до прежних 2 процентных пунктов, чтобы предотвратить перекос на рынке.В декабре 2023 года перекос был сокращен, когда реальные ставки стали положительными на некоторое время, однако на данный момент наблюдается повышательное давление на ставки и доходность, заметил Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам в компании "Эксперт РА". Поэтому новая формула с надбавкой в 2 пункта будет помогать банкам лучше покрывать возможный процентный риск, заключили в издании.
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россия, жилье, льготная ипотека
Экономика, РОССИЯ, жилье, льготная ипотека
Условия льготной ипотеки могут стать выгоднее для банков, пишут СМИ
РБК: власти задумались об улучшении для банков условий по льготной ипотеке
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ.
С 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки может быть увеличен, пишет
издание РБК со ссылкой на источники на финансовом рынке.
"Представители Минфина в ходе обсуждений согласились увеличить для российских банков уровень возмещения по программам льготной ипотеки после 1 июля, чтобы сделать для них такие кредиты более рентабельными", — говорится в материале издания.
Программа льготной ипотеки истекает в июле 2024 года, а программа семейной ипотеки сохранится до 2030 года, но с измененными условиями. Ставка по ипотеке будет сохранена на уровне не более 6 процентов только для семей с детьми до шести лет и для жителей малых городов. Для семей с детьми страше ставка может быть повышена до 12 процентов.
Отмечается, что необходимо увеличить надбавку для расчета возмещения, так как крупные банки вынуждены выдавать ипотечные кредиты с низкой или нулевой рентабельностью. В настоящее время предлагается вернуть ставку возмещения к прежнему уровню, повысив ее до прежних 2 процентных пунктов, чтобы предотвратить перекос на рынке.
В декабре 2023 года перекос был сокращен, когда реальные ставки стали положительными на некоторое время, однако на данный момент наблюдается повышательное давление на ставки и доходность, заметил Иван Уклеин, старший директор по банковским рейтингам в компании "Эксперт РА". Поэтому новая формула с надбавкой в 2 пункта будет помогать банкам лучше покрывать возможный процентный риск, заключили в издании.
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