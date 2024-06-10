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В Калининграде раскрыли планы по реконструкции аэропорта "Храброво"
В Калининграде раскрыли планы по реконструкции аэропорта "Храброво" - 10.06.2024, ПРАЙМ
В Калининграде раскрыли планы по реконструкции аэропорта "Храброво"
Реконструкция калининградского аэропорта "Храброво" позволит увеличить пассажиропоток до семи миллионов пассажиров в год, сообщил журналистам генеральный... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T17:11+0300
2024-06-10T17:11+0300
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КАЛИНИНГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Реконструкция калининградского аэропорта "Храброво" позволит увеличить пассажиропоток до семи миллионов пассажиров в год, сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Александр Корытный. По плану реконструкции предполагается два проекта: расширение взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта."Надеемся, что оба проекта пойдут в унисон, мы сможем одновременно закончить реконструкцию… благодаря реконструкции рулежной дорожки и, соответственно, расширим аэровокзал, который позволит нам увеличить пропускную способность и принимать до 7 миллионов пассажиров", — сказал Корытный. Генеральный директор сообщил, что проект реконструкции рулежной дорожки аэропорта в основном финансируется федеральным бюджетом. Возможно, будет государственно-частное партнерство, где 60% финансирования будет идти из федерального бюджета, а 40% — от частного инвестора, холдинга "Новапорт". Техническое задание на реконструкцию рулежной дорожки уже готово и находится на согласовании."В инфраструктуре аэровокзального комплекса — расширение за счет только денег частного инвестора. Емкость будет порядка семи-восьми миллиардов рублей. Достаточно сложная задача, гораздо легче бывает построить новое здание, чем пристыковать к старому, сохранив архитектурное решение", — уточнил Корытный. Международный аэропорт Калининграда имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города. Он имеет статус аэропорта федерального значения и используется не только гражданской авиацией, но и авиацией ФСБ РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ. Пассажирский терминал занимает площадь 39 762 м². Аэропорт рассчитан на пассажиропоток в пять миллионов человек в год.
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россия, калининград, аэропорт, реконструкция
Экономика, РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, аэропорт, РЕКОНСТРУКЦИЯ
В Калининграде раскрыли планы по реконструкции аэропорта "Храброво"
Реконструкция Калининградского аэропорта позволит принимать 7 млн пассажиров в год
КАЛИНИНГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Реконструкция калининградского аэропорта "Храброво" позволит увеличить пассажиропоток до семи миллионов пассажиров в год, сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Александр Корытный.
По плану реконструкции предполагается два проекта: расширение взлетно-посадочной полосы и здания аэропорта.
"Надеемся, что оба проекта пойдут в унисон, мы сможем одновременно закончить реконструкцию… благодаря реконструкции рулежной дорожки и, соответственно, расширим аэровокзал, который позволит нам увеличить пропускную способность и принимать до 7 миллионов пассажиров", — сказал Корытный.
Генеральный директор сообщил, что проект реконструкции рулежной дорожки аэропорта в основном финансируется федеральным бюджетом. Возможно, будет государственно-частное партнерство, где 60% финансирования будет идти из федерального бюджета, а 40% — от частного инвестора, холдинга "Новапорт". Техническое задание на реконструкцию рулежной дорожки уже готово и находится на согласовании.
"В инфраструктуре аэровокзального комплекса — расширение за счет только денег частного инвестора. Емкость будет порядка семи-восьми миллиардов рублей. Достаточно сложная задача, гораздо легче бывает построить новое здание, чем пристыковать к старому, сохранив архитектурное решение", — уточнил Корытный.
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Международный аэропорт Калининграда имени императрицы Елизаветы Петровны расположен в 20 км к северо-востоку от центра города. Он имеет статус аэропорта федерального значения и используется не только гражданской авиацией, но и авиацией ФСБ РФ, МЧС РФ, Минобороны РФ. Пассажирский терминал занимает площадь 39 762 м². Аэропорт рассчитан на пассажиропоток в пять миллионов человек в год.