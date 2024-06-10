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Пентагон подтвердил повреждение грузовых судов в Аденском заливе

Пентагон подтвердил повреждение грузовых судов в Аденском заливе - 10.06.2024, ПРАЙМ

Пентагон подтвердил повреждение грузовых судов в Аденском заливе

Движение повстанцев-хуситов "Ансар Аллах" нанесло удары противокарабельными ракетами по двум грузовым судам в Аденском заливе, передает Центральное командование | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T09:14+0300

2024-06-10T09:14+0300

2024-06-10T09:40+0300

происшествия

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ВАШИНГТОН, 10 июн - ПРАЙМ. Движение повстанцев-хуситов "Ансар Аллах" нанесло удары противокарабельными ракетами по двум грузовым судам в Аденском заливе, передает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).По данным Пентагона, в течение последних суток два судна - швейцарский контейнеровоз Tavvishi и немецкое универсальное грузовое судно Norderney - получили повреждения от противокорабельных ракет.В Tavvishi попала противокорабельная баллистическая ракета, еще одна была сбита. Norderney поразили две противокорабельные ракеты - баллистическая и крылатая.Тем не менее, оба судна остались на плаву и продолжают свой путь. Ракеты также были перехвачены над Аденским заливом американскими военными, которые также уничтожили ракетную установку в районах под контролем хуситов.Соединененые Штаты и их союзники продолжают бомбить цели хуситов в попытке заставить их прекратить обстрел морских судов в ответ на военную операцию Израиля в секторе Газа.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.

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сша, йемен, хуситы