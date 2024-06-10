Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240610/knauf-849023551.html
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов - 10.06.2024, ПРАЙМ
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов
Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:05+0300
2024-06-10T11:07+0300
россия
германия
knauf
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/12/842351214_0:150:3001:1838_1920x0_80_0_0_41c5dec194083ff944d91824d4244bd6.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом - возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", - заявил он.Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщал РИА Новости в конце апреля официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух. Тогда же немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/12/842351214_174:0:2825:1988_1920x0_80_0_0_64dbd94fb10a966b38e399b95c13b4f1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, германия, knauf
РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Knauf
11:05 10.06.2024 (обновлено: 11:07 10.06.2024)
 
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов

Евтухов: Knauf передает бизнес в РФ менеджменту с возможностью обратного выкупа

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗавод группы немецких компаний "KNAUF"
Завод группы немецких компаний KNAUF - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом - возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", - заявил он.
Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщал РИА Новости в конце апреля официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух. Тогда же немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
 
РОССИЯГЕРМАНИЯKnauf
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала