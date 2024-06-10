https://1prime.ru/20240610/knauf-849023551.html

Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов

Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов - 10.06.2024, ПРАЙМ

Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов

Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T11:05+0300

2024-06-10T11:05+0300

2024-06-10T11:07+0300

россия

германия

knauf

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/12/842351214_0:150:3001:1838_1920x0_80_0_0_41c5dec194083ff944d91824d4244bd6.jpg

МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом - возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", - заявил он.Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщал РИА Новости в конце апреля официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух. Тогда же немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, германия, knauf