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Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов - 10.06.2024, ПРАЙМ
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов
Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T11:05+0300
2024-06-10T11:05+0300
2024-06-10T11:07+0300
россия
германия
knauf
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом - возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", - заявил он.Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщал РИА Новости в конце апреля официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух. Тогда же немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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россия, германия, knauf
Knauf передаст бизнес в России местному менеджменту, заявил Евтухов
Евтухов: Knauf передает бизнес в РФ менеджменту с возможностью обратного выкупа
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей стройматериалов - немецкая Knauf - передает свой бизнес в России местному менеджменту с возможностью обратного выкупа в течение двух лет, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму. 15% от суммы оценки, но с опционом - возможностью выкупить бизнес обратно в течение двух лет", - заявил он.
Прокуратура немецкого Вюрцбурга начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf в связи с сообщениями СМИ об использовании ее материалов в восстановлении Мариуполя в ДНР, сообщал РИА Новости в конце апреля официальный представитель прокуратуры Тобиас Костух. Тогда же немецкий производитель заявил о намерении передать свой бизнес в России местному менеджменту.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.