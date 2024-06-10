https://1prime.ru/20240610/krym-849017804.html

В Крыму оценили ущерб от двух блокад

В Крыму оценили ущерб от двух блокад - 10.06.2024, ПРАЙМ

В Крыму оценили ущерб от двух блокад

глава крымского парламента Владимир Константинов. | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T07:37+0300

2024-06-10T07:37+0300

2024-06-10T07:37+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн – ПРАЙМ. После водной и энергетической блокады Крым понес ущерб в 14 триллионов рублей, рассказал агентству РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов."По водной блокаде – это цифра за семь триллионов рублей, по энергетической блокаде – итоговая цифра тоже вырисовывается за семь триллионов рублей, но, возможно, она увеличится после выявления новых пострадавших", - сообщил депутат изданию. Парламентарий также подчеркнул, что на полуострове также посчитают ущерб, который нанесли транспортная и продовольственная блокады, теракты. Более того, по его словам, власти оценят разрушение инфраструктуры полуострова во времена нахождения в составе Украины. В ночь на 22 ноября 2015 года Крым был полностью обесточен. Из-за подрыва опор на территории Херсонской области вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском энергомоста из Краснодарского края, последняя, четвертая нитка которого заработала в мае 2016 года. В Крыму позднее ввели новые мощности генерации: две новые ТЭС - "Таврическую" и "Балаклавскую" суммарной мощностью более 900 мегаватт, а также построили новую электростанцию на Сакской ТЭЦ.Ранее Константинов говорил, что крымский арбитражный суд принял решение о взыскании с Украины более трех триллионов рублей за энергетическую блокаду региона. По словам депутата, это решение является крайне значимым для крымчан.

https://1prime.ru/20240607/krym-848966073.html

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