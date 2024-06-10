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Сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Катара

Сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Катара - 10.06.2024, ПРАЙМ

Сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Катара

Парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Катара и открыла свой первый магазин в столице - Дохе, вложив в этот проект порядка 1,5 миллионов... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T14:06+0300

2024-06-10T14:06+0300

2024-06-10T14:06+0300

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Парфюмерно-косметическая сеть "Лэтуаль" вышла на рынок Катара и открыла свой первый магазин в столице - Дохе, вложив в этот проект порядка 1,5 миллионов долларов, рассказали РИА Новости в компании. "Лэтуаль"... в начале июня открыл магазин сети в City Center Doha Mall. Сумма инвестиций в новую точку составила 5,5 миллиона дирхамов (около 1,5 миллиона долларов). Средний чек оценивается в 300 дирхамов (более 80 долларов)", - сообщили там. Отмечается, что в магазине представлено более 550 брендов, особенно широко - нишевая парфюмерия. "Выход на рынок Катара - логичное стратегическое развитие "Лэтуаль". Бьюти-ретейлер выбрал Катар в том числе из-за интереса местных жителей к парфюмерии... В стране отмечается высокий спрос на нишевую парфюмерию (особенно мужскую), а также средства с SPF, товары для ухода за руками и декоративную косметику для глаз, что объясняется местной культурой и традициям", - добавили там. Кроме того, по словам компании, жители Катара предпочитают ходить именно в офлайн-магазины, а не совершать покупки онлайн, поскольку шопинг там - важная и любимая часть времяпрепровождения и отдыха. Компания "Лэтуаль" была основана в 1997 году, на данный момент более 1000 магазинов сети представлено в 250 городах России, а также несколько точек в странах СНГ.

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россия, л`этуаль, новости компании