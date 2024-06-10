Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае - 10.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240610/litsenziya-849030239.html
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае - 10.06.2024, ПРАЙМ
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае
Управляющая компания "Первая" получила лицензию квалифицированного институционального иностранного инвестора для работы на китайском финансовом рынке, говорится | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:46+0300
2024-06-10T12:46+0300
экономика
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_0:154:3093:1893_1920x0_80_0_0_6fe6b29c2204895d0e573504db603ad6.jpg
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Управляющая компания "Первая" получила лицензию квалифицированного институционального иностранного инвестора для работы на китайском финансовом рынке, говорится в сообщении компании. "Управляющая компания "Первая" получила в Китае статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокращенно QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC)", - сообщает компания. Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях, говорится в сообщении. Таким образом, выстроив соответствующую инфраструктуру, УК "Первая" сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран, уточняет компания. "Помимо получения лицензии, мы прорабатываем цепочку контрагентов, развиваем аналитическое направление для покрытия китайского рынка... После выстраивания инфраструктуры мы сможем предложить нашим клиентам продукты на китайский рынок", - приводятся слова генерального директора УК "Первая" Андрея Бершадского. "В первую очередь мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам – китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках. Наибольшими перспективами, на наш взгляд, обладают компании новых форм ритейла, новой энергетики и облачных технологий", - добавляет он.
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82856/77/828567784_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_481cf50b0ccd0420c2092791cd84ecc1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ
12:46 10.06.2024
 
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае

УК "Первая" получила лицензию для работы на китайском рынке

© РИА Новости . Александр Штоль | Перейти в медиабанкПрохожие на пешеходной улице в Шанхае
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Александр Штоль
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Управляющая компания "Первая" получила лицензию квалифицированного институционального иностранного инвестора для работы на китайском финансовом рынке, говорится в сообщении компании.
"Управляющая компания "Первая" получила в Китае статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокращенно QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC)", - сообщает компания.
Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях, говорится в сообщении.
Таким образом, выстроив соответствующую инфраструктуру, УК "Первая" сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран, уточняет компания.
"Помимо получения лицензии, мы прорабатываем цепочку контрагентов, развиваем аналитическое направление для покрытия китайского рынка... После выстраивания инфраструктуры мы сможем предложить нашим клиентам продукты на китайский рынок", - приводятся слова генерального директора УК "Первая" Андрея Бершадского.
"В первую очередь мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам – китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках. Наибольшими перспективами, на наш взгляд, обладают компании новых форм ритейла, новой энергетики и облачных технологий", - добавляет он.
 
ЭкономикаРОССИЯКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала