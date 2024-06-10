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УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае - 10.06.2024, ПРАЙМ
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае
Управляющая компания "Первая" получила лицензию квалифицированного институционального иностранного инвестора для работы на китайском финансовом рынке, говорится | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T12:46+0300
2024-06-10T12:46+0300
2024-06-10T12:46+0300
экономика
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Управляющая компания "Первая" получила лицензию квалифицированного институционального иностранного инвестора для работы на китайском финансовом рынке, говорится в сообщении компании. "Управляющая компания "Первая" получила в Китае статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокращенно QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC)", - сообщает компания. Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях, говорится в сообщении. Таким образом, выстроив соответствующую инфраструктуру, УК "Первая" сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран, уточняет компания. "Помимо получения лицензии, мы прорабатываем цепочку контрагентов, развиваем аналитическое направление для покрытия китайского рынка... После выстраивания инфраструктуры мы сможем предложить нашим клиентам продукты на китайский рынок", - приводятся слова генерального директора УК "Первая" Андрея Бершадского. "В первую очередь мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам – китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках. Наибольшими перспективами, на наш взгляд, обладают компании новых форм ритейла, новой энергетики и облачных технологий", - добавляет он.
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россия, китай
УК "Первая" получила лицензию для работы в Китае
УК "Первая" получила лицензию для работы на китайском рынке
МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Управляющая компания "Первая" получила лицензию квалифицированного институционального иностранного инвестора для работы на китайском финансовом рынке, говорится в сообщении компании.
"Управляющая компания "Первая" получила в Китае статус квалифицированного институционального иностранного инвестора (Qualified Foreign Institutional Investor, сокращенно QFII) от Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая (CSRC)", - сообщает компания.
Этот статус дает право на проведение операций с фьючерсами и ценными бумагами, а также позволяет открывать счета в депозитариях и у брокеров материкового Китая, что позволит получить доступ к торгам на Пекинской, Шанхайской и Шэньчжэньской биржах и торгуемым на них ценным бумагам и финансовым инструментам, номинированным в юанях, говорится в сообщении.
Таким образом, выстроив соответствующую инфраструктуру, УК "Первая" сможет создавать инвестиционные продукты с китайскими ценными бумагами (акции, облигации, ETF) без использования депозитариев, расчётных систем и иных инфраструктурных организаций недружественных стран, уточняет компания.
"Помимо получения лицензии, мы прорабатываем цепочку контрагентов, развиваем аналитическое направление для покрытия китайского рынка... После выстраивания инфраструктуры мы сможем предложить нашим клиентам продукты на китайский рынок", - приводятся слова генерального директора УК "Первая" Андрея Бершадского.
"В первую очередь мы рассматриваем продукты на рынок акций, так как он может обеспечить наибольшую доходность клиентам – китайские компании активно растут и расширяют свою экспансию на международных рынках. Наибольшими перспективами, на наш взгляд, обладают компании новых форм ритейла, новой энергетики и облачных технологий", - добавляет он.