https://1prime.ru/20240610/makron-849039187.html

Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона

Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ

Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить досрочные выборы в парламент. Автор статьи для британского издания Daily Mail отметил, что это будет на руку... | 10.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-10T16:19+0300

2024-06-10T16:19+0300

2024-06-10T16:22+0300

политика

эммануэль макрон

франция

великобритания

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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить досрочные выборы в парламент. Автор статьи для британского издания Daily Mail отметил, что это будет на руку России, однако читатели раскритиковали его слова."В реальном выигрыше окажется французский народ, которому как и британцам нужна политическая партия, представляющая его интересы", - сказал Wallys.Читатели также отметили, что обвинения в адрес России являются чушью, выразив надежду, что Макрон уйдет, а его место займет антивоенный политик."Давайте, не ослабляйте антироссийскую риторику. смех, да и только. наш истинный враг — продажные политики, которые разрушают страну изнутри по приказу своих хозяев-глобалистов. когда придут лейбористы и продолжат процесс разрушения, люди, наконец-то, поймут это", - заключил Liondeerloves.Полный текст читайте на ИноСМИ

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эммануэль макрон, франция, великобритания