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Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240610/makron-849039187.html
Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона
Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона - 10.06.2024, ПРАЙМ
Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить досрочные выборы в парламент. Автор статьи для британского издания Daily Mail отметил, что это будет на руку... | 10.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-10T16:19+0300
2024-06-10T16:22+0300
политика
эммануэль макрон
франция
великобритания
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить досрочные выборы в парламент. Автор статьи для британского издания Daily Mail отметил, что это будет на руку России, однако читатели раскритиковали его слова."В реальном выигрыше окажется французский народ, которому как и британцам нужна политическая партия, представляющая его интересы", - сказал Wallys.Читатели также отметили, что обвинения в адрес России являются чушью, выразив надежду, что Макрон уйдет, а его место займет антивоенный политик."Давайте, не ослабляйте антироссийскую риторику. смех, да и только. наш истинный враг — продажные политики, которые разрушают страну изнутри по приказу своих хозяев-глобалистов. когда придут лейбористы и продолжат процесс разрушения, люди, наконец-то, поймут это", - заключил Liondeerloves.Полный текст читайте на ИноСМИ
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эммануэль макрон, франция, великобритания
Политика, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
16:19 10.06.2024 (обновлено: 16:22 10.06.2024)
 
Жест отчаяния. В Британии оценили решение "жареного гуся" Макрона

DM: решение Макрона провести выборы сыграет на руку России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 10 июн - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон решил назначить досрочные выборы в парламент. Автор статьи для британского издания Daily Mail отметил, что это будет на руку России, однако читатели раскритиковали его слова.
"В реальном выигрыше окажется французский народ, которому как и британцам нужна политическая партия, представляющая его интересы", - сказал Wallys.
Читатели также отметили, что обвинения в адрес России являются чушью, выразив надежду, что Макрон уйдет, а его место займет антивоенный политик.
"Давайте, не ослабляйте антироссийскую риторику. смех, да и только. наш истинный враг — продажные политики, которые разрушают страну изнутри по приказу своих хозяев-глобалистов. когда придут лейбористы и продолжат процесс разрушения, люди, наконец-то, поймут это", - заключил Liondeerloves.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на "свалку истории"
13:36
 
ПолитикаЭммануэль МакронФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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